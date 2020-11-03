 

Рогозин отчитался перед недовольным “Роскосмосом” Путиным

03.11.2020, 10:23, Разное

В понедельник, 2 ноября, Владимир Путин потребовал, чтобы “Роскосмос” отчитался о нескольких космических программах. Госкорпорация должна была стать автором новых проектов, направленных на разработку ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки “Сфера”.

Сразу после замечания президента Дмитрий Рогозин сообщил в “Твиттере”, что проекты этих программ внесены в правительство России в установленные сроки. Так руководитель “Роскосмоса” ответил беспокоящемуся президенту. Рогозин благодарен Владимиру Владимировичу за поддержку развития научного комплекса.

Напомним, полгода назад глава “Роскосмоса” рассказывал, что Путин выступает за покорение планет госкорпорацией. Соответствующая задача была поставлена перед Рогозиным и другими сотрудниками компании.

Вместе с тем президент России подписал обновленную редакцию Основ госполитики в области космической деятельности. Глава “Роскосмоса” уточнил, что для разработки новых ракет необходимы не только современные технологии, но и высоквалифицированные специалисты.



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