 

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,6 тысячи

03.11.2020, 10:23, Разное

В оперативном штабе рассказали, что недуг сразил жителей 85 регионов России. У 23,7% из них нет клинических проявлений заболевания. Выздоровел 15 331 человек, скончались 355 пациентов.

На первом месте по количеству инфицированных находится Москва. В столице за сутки выявили 5 150 случаев. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область, где диагноз поставили 944 и 567 жителям соответственно.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 1,67 миллиона. С начала пандемии вылечились 1,25 миллиона граждан. Жертвами коварной болезни стали 28,82 тысячи человек.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что страна пройдет пик эпидемии (20-22 тысячи новых случаев за сутки) не менее, чем через месяц. В Москве это произойдет гораздо раньше, примерно через неделю.

С 28 октября появление в общественных местах в маске становится обязательным. Средства защиты необходимо носить в магазине, транспорте, на парковке и других местах массового скопления людей.

Отметим, что в некоторых регионах страны система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку. Несмотря на это президент Владимир Путин пока не планирует вводить в стране жесткий карантин.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Ольга Шукшина озвучила, как мать может вернуть подаренную Бари Алибасову квартиру

03.11 / Руни Мара и Хоакин Феникс впервые подтвердили рождение их первенца

27.10 / Мнение: Колосс на левой и правой ноге, чья заслуга гражданская война и современная символика социалистов

14.08 / РПЦ объявила об аукционе по продаже участков в раю

30.10 / Не для слабонервных: четыре пугающих фильма и места их съемок, в которых можно провести отпуск

20.08 / Продюсер сериала “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом сообщил о переменах во втором сезоне

26.08 / Скандалы: Собчак и инстамамы

17.09 / Мнение: “Позор немецкой полиции”.

15.09 / «Это средневековье»: Мясников высказался по поводу нового карантина из-за коронавируса

06.08 / Совсем архиереи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска