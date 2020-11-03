Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 18,6 тысячи

03.11.2020, 10:23, Разное

В оперативном штабе рассказали, что недуг сразил жителей 85 регионов России. У 23,7% из них нет клинических проявлений заболевания. Выздоровел 15 331 человек, скончались 355 пациентов.

На первом месте по количеству инфицированных находится Москва. В столице за сутки выявили 5 150 случаев. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область, где диагноз поставили 944 и 567 жителям соответственно.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 1,67 миллиона. С начала пандемии вылечились 1,25 миллиона граждан. Жертвами коварной болезни стали 28,82 тысячи человек.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что страна пройдет пик эпидемии (20-22 тысячи новых случаев за сутки) не менее, чем через месяц. В Москве это произойдет гораздо раньше, примерно через неделю.

С 28 октября появление в общественных местах в маске становится обязательным. Средства защиты необходимо носить в магазине, транспорте, на парковке и других местах массового скопления людей.

Отметим, что в некоторых регионах страны система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку. Несмотря на это президент Владимир Путин пока не планирует вводить в стране жесткий карантин.