Ученые рассказали о секрете феноменального успеха сериала «Игра престолов»

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03.11.2020, 10:17, Разное

Ученые выяснили, в чем заключается секрет успеха сериала «Игра престолов». Литературоведы и математики пришли к выводу, что в оригинальном источнике и телевизионной адаптации было продемонстрировано реальное взаимодействие между персонажами, словно они находились в социальных сетях.
По своей структуре цикл «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, по мотивам которого был снят сериал «Игра престолов», напоминает реалистичные ирландские саги. Но в таких произведениях, как «Беовульф» или «Похищение быка из Куальнге», в центре повествования находятся главные герои, а в «Игре престолов» их намного больше и все они представляют разные социальные слои.

Так, математики подсчитали, что всего в сериале удалось задействовать более 2000 персонажей, взаимодействовавших друг с другом 41 000 раз. При этом за круг своего общения они выходили редко, оставаясь в том социальном слое, представителями которого они являлись. Исследователи нашли множество сходств между общением персонажей в сериале и людей в социальных сетях, что и могло стать причиной такой высокой популярности «Игры престолов» в народе.



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