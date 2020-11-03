Le Figaro – больше не республиканский оплот — этнические меньшинства дают шанс демократам победить в Техасе

03.11.2020, 10:10, Новости дня

Рекордное число избирателей Техаса, решивших досрочно проголосовать на президентских выборах, нарушило все прогнозы и дало демократам надежду на победу в штате, всегда считавшемся оплотом республиканцев, пишет Le Figaro. По мнению экспертов, перемены вызваны изменениями в составе населения штата. Превращение символа Дикого Запада в современный городской штат привлекает в Техас всё более разнородную публику, в том числе представителей этнических меньшинств, традиционно голосующих за демократов, отмечает газета.



Reuters

Cразу после открытия досрочного голосования 13 октября техасские избирательные участки столкнулись с наплывом желающих проголосовать, пишет Le Figaro. «Такого мы никогда не видели. Люди стояли в очереди по несколько часов, сначала под ярким солнцем, а затем под дождём, чтобы опустить свой бюллетень», — рассказывает один из наблюдателей участка в библиотеке Хагград в Плано. Как отмечает издание, к окончанию досрочного голосования в прошлую пятницу количество поданных штатом голосов было беспрецедентным: 9,6 миллионов техасских избирателей — 57% из 16 миллионов зарегистрированных — уже проголосовали. Без учёта тех миллионов человек, которые придут голосовать в день выборов во вторник 3 ноября, их число уже превышает общее количество голосов, поданных Техасом на прошлых президентских выборах.

При этом, если одни избиратели выбрали досрочное голосование, чтобы избежать длинных очередей во вторник, другие решили проголосовать раньше, опасаясь «манёвров» губернатора Техаса.

Как напоминает газета, в начале этого месяца глава штата, республиканец Грег Эббот, сославшись на необходимость обеспечения безопасности голосования, сократил арсенал досрочных выборов до одной защищённой урны на каждый избирательный округ. Об этих урнах, позволяющих опустить бюллетень в конверт в часы, когда избирательные участки закрыты, часто упоминала как о потенциальном источнике мошенничества Республиканская партия и Дональд Трамп. По мнению демократов, ограничение использования защищённых урн в 254 избирательных округах в Техасе нарушило пропорцию голосования в крупных городских центрах, где проживает большинство избирателей, однако их жалобы были отклонены Верховным судом Техаса, большинство в котором принадлежит республиканцам. Тем не менее эта полемика добавила мотивации избирателям, и несколько недель спустя Техас уже массово проголосовал на досрочных выборах. Во вторник же явка может побить все исторические рекорды, замечает Le Figaro.

По словам газеты, массовый приток избирателей разрушил все прогнозы, внезапно превратив Техас в один из «спорных» Штатов. Как напоминает издание, крупнейший американский штат после Аляски долгое время был одним из мощнейших республиканских бастионов. Последним кандидатом от Демократической партии, которому удалось одержать в нём победу, был Джимми Картер в 1976 году. С тех пор при каждом голосовании Техас систематически «окрашивается в красный цвет», соответствующий в средствах массовой информации Республиканской партии. Учитывая, что на кону стоят 38 выборщиков, демократы внезапно увидели надежду на исторический перелом, который обеспечил бы им победу на национальном уровне.

Хотя сам Джо Байден в Техас не поехал, его кандидат в вице-президенты Камала Харрис в пятницу посетила три округа штата в попытке ещё активнее мобилизовать избирателей-демократов. В штаб-квартире Демократической партии в округе Коллин в Плано также царит необычный оптимизм, пишет газета. «Наши избиратели активны как никогда», — говорит секретарь Джон Шенкс. По его словам, в числе сторонников демократов оказываются и те, кто голосует впервые, особенно молодые люди или новые жители штата. «Трамп сбросил маску с Республиканской партии как в прямом, так и в переносном смысле: пандемия показала, насколько мало они заинтересованы в людях. Мой собственный дед, который всегда голосовал за республиканцев, впервые решил сплотиться с демократами. Чувствуется, что что-то меняется», — делится мнением Шенкс.

«Джо Байден — первый за долгое время кандидат от Демократической партии, у которого есть шанс выиграть Техас», — считает политолог из Техасского университета в Остине Джеймс Хенсон. Тем не менее эксперт признаёт, что такая вероятность остаётся низкой. «Было бы большим сюрпризом увидеть его победу», — признаёт Хенсон. Однако, на его взгляд, сам факт, что такие округа, как Коллин, долгое время считавшийся оплотом республиканцев, отныне кажутся спорными, указывает на прогресс демократов. «Не так давно у них иногда даже не имелось достаточно кандидатов, чтобы баллотироваться во всех округах», — подчёркивает политолог. По его словам, эти перемены в основном обусловлены демографическими изменениями: число республиканцев с годами не уменьшалось, а даже росло, однако не так быстро, как число избирателей-демократов. «Изменился состав населения», — уточняет эксперт.

Одним из самых важных изменений для политической карты Техаса стал резкий рост населения, которое за последнее десятилетие увеличилось на 3 миллионов человек. Как подчёркивает газета, хотя в коллективном воображении Техас — это по-прежнему широкие просторы Запада, ковбои и нефтяные месторождения, в реальности это всё более городской, современный и процветающий штат, привлекающий всё более разнородное население. В Далласе и близлежащем городе Форт-Уэрте разместились самые влиятельные в стране высокотехнологичные компании, лаборатории и университеты, а местные жители уже не имеют ничего общего с привычным образом техасца.

Округ Коллин, к северу от Далласа, отражает эти изменения. Ранчо Хаггард, основанное в конце XIX века на широком лугу, теперь не более чем островок зелени, где несколько коров и лам напоминают о времени, когда животноводство было одним из основных видов деятельности в этом районе. Вокруг простирается огромный пригород с жилыми кварталами, торговыми центрами, штаб-квартирами корпораций и широкими магистралями.

«Именно на этот пригород сегодня похож Техас», — поясняет Джеймс Хенсон. По его словам, рост численности представителей этнических меньшинств, чернокожего, испаноязычного, а также азиатского населения серьёзно изменил распределение голосов на выборах в пользу Демократической партии.

Накануне выборов политический климат в Техасе особенно напряжён, пишет газета. Губернатор Эбботт объявил о привлечении резервистов Национальной гвардии и их размещении в пяти крупных городах штата в преддверии голосования во вторник. В субботу автобус избирательного штаба демократа Джо Байдена, ехавший по шоссе между Остином и Сан-Антонио, был окружён группой автомобилей с республиканскими флагами, которые заставили его замедлить ход. Видео инцидента было опубликовано Дональдом Трампом в Twitter с комментарием: «Я люблю Техас!».