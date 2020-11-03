BFM TV – танец как лекарство — индийский врач в защитном комбинезоне пустился в пляс, чтобы поднять настроение пациентам

03.11.2020, 10:10, Новости дня

Индийский врач и поклонник болливудских музыкальных комедий решил поднять настроение своим пациентам в коронавирусном отделении, станцевав для них в защитном комбинезоне, пишет BFM TV. Как пишет телеканал, видео, опубликованное коллегой доктора, набрало около 6 миллионов просмотров в интернете. На ролик отреагировал даже профессиональный болливудский танцор — он пожелал однажды научиться танцевать так же хорошо, как врач.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: 7 часов 42 минуты, время рубрики «Самородок», и мы встречаем Жюльена Мьелькарека.

ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Доброе утро всем! Луна Мур уже собирается уходить, не будем задерживать 1988 год. А что если танец может быть лекарством в этот депрессивный период? Сегодня утром я приглашаю вас в Индию, на встречу с врачом, который решил станцевать, чтобы помочь пациентам пойти на поправку. Видео с танцем опубликовал один из его коллег. Посмотрите, что он написал: «Представляю вам своего коллегу, доктора Сенапати. Он танцует перед пациентами с COVID-19, чтобы порадовать их». И когда он танцует в центре больницы, это выглядит так.

Да, он хорошо танцует. У этого видео шесть миллионов просмотров. Он просто-напросто хотел снять напряжение. На этой записи он заснят на седьмой день своей смены в больнице. Как я уже сказал, миллионы просмотров собрало это видео. Да, он хорошо танцует, поскольку он поклонник Болливуда и музыкальных комедий. Музыка, которую вы слышите, — это тоже, кстати, отрывок из музыкальной комедии, вышедшей в Индии в прошлом году. Посмотрите на афишу — фильм называется War, то есть «Война», и это не случайность. Актёр, сыгравший главную роль в фильме, — профессиональный танцор, самолично отреагировал на видео. Посмотрите, что он написал: «Скажите этому врачу, что я разучу его движения, чтобы танцевать так же хорошо, как он». Можно представить к тому же, что ковидный комбинезон доставляет ему дополнительные трудности.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Сегодня мы уже можем вам признаться, что в этом костюме на самом деле Ален Дюкардонне* (смеются).

Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.

* Ален Дюкардонне — известный французский врач-кардиолог, консультант BFM TV по вопросам здоровья (прим. ИноТВ).