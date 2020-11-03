 

Стало известно о вероятности проведения Евро-2020 целиком в России

03.11.2020, 10:08, Новости дня

Россия может единолично провести чемпионат Европы по футболу, перенесенный на лето 2021 года из-за распространения коронавируса, информирует французская газета Le Parisien.

По данным издания, традиционный формат, подразумевающий проведение матчей в 12 странах, нереалистичен из-за распространения коронавируса.

Как пишет «Коммерсант», Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), организующий Евро-2020, ориентируется на опыт РФ в проведении чемпионата мира в 2018 году. UEFA также рассматривает возможность отказаться от проведения матчей Евро-2020 в Баку из-за конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

Россия, утверждает Le Parisien, в начале пандемии предлагала организаторам Евро-2020 провести у себя турнир в изначально запланированные даты – с 12 июня по 12 июля 2020 года. Тогда представители России, в частности, указывали на низкий уровень заблоеваемости COVID-19 в стране.

UEFA на запрос Le Parisien ответила, что ожидает утверждения окончательных мер эпидемиологической безопасности в принимающих странах. Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сказал , что ему ничего не известно насчет описанных в Le Parisien планов.

Напомним, в марте гениректор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что задумываться о подаче заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в РФ можно не ранее чем через восемь лет.



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