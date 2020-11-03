 

В центре Москвы столкнулись семь машин

03.11.2020, 10:08, Новости дня

Семь машин столкнулись на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что в Москве «произошло ДТП с участием семи транспортных средств», в результате «двое пострадали, они доставлены в одну из городских больниц», передает ТАСС.

В данный момент «движение автотранспорта в районе ДТП затруднено».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДТП и ЧП Москва (@dtp.777.moskva) 2 Ноя 2020 в 10:37 PST

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

По данным источника в правоохранительных органах, столкнулись легковые машины, две из которых такси. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее под Краснодаром машина въехала в толпу, погибли пятеро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Автоновости: M Conversions модернизировало универсал BMW 320d

23.09 / “Сегодня наш день”. 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой

30.08 / Выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно

31.08 / Глава ВТО уйдет работать в Pepsi – СМИ

30.06 / Борющийся с лейкемией Тиньков переболел коронавирусом

16.10 / “Молилась, чтобы не умереть”. Tarabarova рассказала, как рожала детей

20.10 / Мнения: РФ необходимо министерство счастья

28.10 / Заболевший COVID-19 Кличко рассказал о самочувствии

06.10 / Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса

25.07 / Пропавшего олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска