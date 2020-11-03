В центре Москвы столкнулись семь машин
03.11.2020, 10:08, Новости дня
Семь машин столкнулись на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В ведомстве сообщили, что в Москве «произошло ДТП с участием семи транспортных средств», в результате «двое пострадали, они доставлены в одну из городских больниц», передает ТАСС.
В данный момент «движение автотранспорта в районе ДТП затруднено».
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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
По данным источника в правоохранительных органах, столкнулись легковые машины, две из которых такси. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Ранее под Краснодаром машина въехала в толпу, погибли пятеро.
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