В центре Москвы столкнулись семь машин

03.11.2020, 10:08, Новости дня

Семь машин столкнулись на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы, в результате ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В ведомстве сообщили, что в Москве «произошло ДТП с участием семи транспортных средств», в результате «двое пострадали, они доставлены в одну из городских больниц», передает ТАСС.

В данный момент «движение автотранспорта в районе ДТП затруднено».

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Публикация от ДТП и ЧП Москва (@dtp.777.moskva) 2 Ноя 2020 в 10:37 PST

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

По данным источника в правоохранительных органах, столкнулись легковые машины, две из которых такси. Пострадавшие госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее под Краснодаром машина въехала в толпу, погибли пятеро.