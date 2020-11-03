Глава Республики Алтай заболел коронавирусом

03.11.2020, 9:58, Разное

Главе Республики Алтай Олегу Хорохордину диагностировали коронавирус, передает Life.ru. В пресс-службе губернатора добавили, что лечение тот проходит амбулаторно.

Ранее стало известно о госпитализации чиновника. СМИ сообщали, что медицинская помощь потребовалась ему после обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. Телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что в больницу Олег Хорохордин загремел из-за злоупотребления алкоголем. Представители губернатора эти данные опровергли.