Глава Республики Алтай заболел коронавирусом

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03.11.2020, 9:58, Разное

Главе Республики Алтай Олегу Хорохордину диагностировали коронавирус, передает Life.ru. В пресс-службе губернатора добавили, что лечение тот проходит амбулаторно.

Ранее стало известно о госпитализации чиновника. СМИ сообщали, что медицинская помощь потребовалась ему после обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. Телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что в больницу Олег Хорохордин загремел из-за злоупотребления алкоголем. Представители губернатора эти данные опровергли.



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