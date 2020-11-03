 

Врач Харлов посоветовал есть больше жиров в холодное время года

03.11.2020, 9:58, Разное

Врач Никита Харлов для усиления иммунитета в холодное время года посоветовал есть больше жиров. По его мнение, их негативное восприятие является ошибочным.
В период, когда распространяется ОРВИ и коронавирус, нужно употреблять жиры животного происхождения. Именно они помогают в укреплении иммунитета. Из них формируется плотная слизистая оболочка, через которую будет сложнее проникнуть различным вирусам, в том числе, COVID-19. Рекомендуется употреблять медвежий, свиной, говяжий, гусиный, бобровый жир.

В то же время не все жиры являются одинаково полезными для организма. На втором месте по безопасности находятся масло печени трески и рыбий жир. Однако эти разновидности быстро окисляются, поэтому на них нельзя готовить еду. На третьей позиции находятся растительные жиры в виде оливкового и подсолнечного масла. К ним организм человек приспособлен не так хорошо. Четвертое место досталось трансжирам, которые употреблять не рекомендуется.

Врач предупредил, что норму нужно соблюдать, употребляя все виды жиров. Чрезмерное поедание продуктов с их содержанием принесет больше вреда, нежели пользы. По данным ВОЗ, жирная пища должна занимать 20% дневного рациона, информирует Радио Sputnik.



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