 

Мнение: Живой Арутюнян

03.11.2020, 9:55, Разное

Вчера весь вечер и всю ночь турецкие и азербайджанские СМИ сообщали, что в НКР якобы убит президент Карабаха Араик Арутюнян.  Армяне еще вчера вечером официально это опровергли. Сегодня подогнали подтверждение, с выступлением Арутюняна перед бойцами, которые отличились при уничтожении одного из подразделений азербайджанской армии.

Видео удара по автомобильному кортежу.

Мутное видео, который выдавали за раненого Арутюняна.

Выступление Арутюняна.

Это уже второй вброс про Арутюняна такого рода.
В октябре заявлялось, что Арутюнян якобы был тяжело ранен при ударе дрона.
Теперь вот вообще виртуально убили.

PS. Плюс атмосферный репортаж от Anna News из зоны боевых действий, где военкоры в боевых порядках армянской пехоты засняли боевые действия на подступах к Шуше.

Обзор по Карабаху + пост с видео ближе к вечеру.

Источник: Colonel Cassad



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