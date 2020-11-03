В Кировском районе Петербурга до смерти избили женщину

03.11.2020, 9:53, Разное

В Петербурге житель до смерти избил свою сожительницу. Инцидент произошел 2 ноября в Кировском районе Северной столицы.

По имеющимся данным, в районное отделение полиции поступило сообщение от мужчины, который заявил, что четверо неизвестных забили насмерть его сожительницу. К дому, находящемуся на улице Генерала Симоняка, оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. Полиция обнаружила бездыханное тело жительницы Питера в кровоподтеках. Судмедэкесперт зафиксировал множественные повреждения головы, заднего прохода, губ, глаз, переломы конечностей и ребер. В качестве подозреваемого правоохранители задержали и сожителя убитой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают проводить следственные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и подробностей случившегося.