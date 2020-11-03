 

Киркоров и Михайлов с детьми организовали застолье в Дубае

03.11.2020, 9:53, Разное

Российские музыканты Филипп Киркоров и Стас Михайлов устроили роскошное застолье в Дубае. На фотоснимке, опубликованном в Instagram, певцы вместе с детьми были запечатлены во время пиршества.
В Эмираты Филипп Киркоров отправился вместе с детьми в рамках отдыха. Однако там он встретился со своим коллегой Стасом Михайловым, данное событие они решили отметить, устроив пышное застолье.

Дети Филиппа Киркорова оказались под впечатлением не от шикарного ужина со Стасом Михайловым, а плавания в море. В своих профилях в Instagram Мартин и Алла-Виктория опубликовали множество фотоснимков с пляжа в Дубае.



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