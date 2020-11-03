Кристина Асмус рассказала, чем займется после развода с Харламовым

03.11.2020, 9:53, Разное

Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала, чем займется после развода с мужем Гариком Харламовым. Звезде сериала «Текст» хотелось бы «капитально отдохнуть», однако она не представляет, как это сделать, поскольку уже через несколько дней после отъезда начинает скучать по дому.

На днях Кристина Асмус вернулась с гастролей, которые проходили в Санкт-Петербурге. Москву она назвала родным городом, поскольку выросла в столице. Актрисе бы хотелось отправиться в отпуск на несколько месяцев для полной перезагрузки. Проблема заключается в том, что знаменитости через короткое время хочется домой.

У своих подписчиков Асмус спросила, в каком городе они проживают, нравится ли им это и куда хотят переехать. Поклонники сразу же поддержали тему разговора. Некоторые написали, что мечтают переехать в Москву, но нашлись и те, кто заявил о желании жить в Сочи. Ряд фолловеров пригласили бывшую жену Гарика Харламова в Якутск, но предупредили, что в этом городе очень холодно.