О региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

03.11.2020, 9:58, Детали

Теги: Бюджет, Общество

В Рыбинске на 1 ноября 1099 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на общую сумму 105,9 млн рублей.

871 семья получила ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей на общую сумму 80,2 млн рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект «Демография», в рамках которого в регионе утвержден региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Цель регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – достижение в Ярославской области к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости 1,643.

Достижение целевых показателей осуществляется за счет:

– предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения;

– предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка установлена Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и выплачивается органами социальной защиты населения по месту постоянного проживания (пребывания) или фактического проживания заявителя.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается матерям из семей со среднедушевым доходом, не превышающим с 01.01.2020 года 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году в Ярославской области размер среднедушевого дохода не должен превышать 23262 руб.). Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в Ярославской области в 2020 году составляет 10571 руб.

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей назначается до достижения ребенком возраста трех лет в органах социальной защиты населения по месту жительства заявителя.

Данная выплата назначается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим с 01.01.2020 года 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году в Ярославской области размер среднедушевого дохода не должен превышать 23262 руб.). Размер выплаты установлен в размере величины прожиточного минимума для детей. Величина прожиточного минимума на детей устанавливается ежегодно Законом Ярославской области и на 2020 год составляет 10682 рубля.

Более подробную консультацию о порядке и условиях предоставления вышеуказанных выплат можно получить в Центре социальных выплат города Рыбинска по телефонам: 222-192, 222-209, 283-065, 222-920.

Для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка либо ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего или последующих детей заявление с комплектом документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, можно подать:

– в Центре социальных выплат города Рыбинска;

– в многофункциональном центре «Мои документы»;

– через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Центр социальных выплат