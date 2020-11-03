Обнаружены новые мутации коронавируса

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03.11.2020, 9:48, Новости дня

Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2; одна из которых может сделать его более заразным, следует из материалов журнала mBIO.

Так, во время первой волны пандемии мутацию D614G, которая затрагивает S-белок, зафиксировали у 71% пациентов с COVID-19 в Хьюстоне. Во второй волне распространенность этого варианта выросла до 99,9%, что, по данным специалистов, характерно для заразившихся по всему миру.

Ученые Университета штата Техаса изучили различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Они выяснили, что D614G не влияет на патогенность вируса, но выявили признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

Также лабораторные эксперименты показали, что по крайней мере одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. По мнению специалистов, эта особенность может позволить варианту вируса обмануть иммунную систему.

Всего в рамках исследования было обнаружено 285 мутаций, однако большинство из них не оказывает значительного влияния на тяжесть заболевания и не демонстрирует способность избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.

Напомним, директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев на форуме «Здоровое общество» заявил, что частота мутаций у COVID-19 ниже, чем у гриппа или вируса Эболы.



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