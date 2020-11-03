 

Теракт в Вене. Зеленский выразил соболезнования и поддержку Австрии

03.11.2020, 9:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших во время теракта в столице Австрии Вене и заявил, что Украина остается вместе с Австрией в это тяжелое время. Об этом он написал у себя в Twitter 3 ноября.

“В это непростое время Украина остается вместе с Австрией. Мои соболезнования близким всех погибших во время чудовищной террористической атаки в Вене”, – написал президент Украины.

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020

Стрельба в столице Австрии произошла вечером 2 ноября в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. По предварительным данным полиции, стреляли несколько преступников, вооруженных автоматами. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов.

В ходе террористической атаки известно как минимум о трех погибших. 

Представитель минздрава Кристоф Миерау подтвердил информацию о 15 раненых во время нападения, ими занимаются медики из клиники Венской ассоциации здравоохранения.

СМИ сообщали о задержании четверых подозреваемых. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “ужасным терактом”. По его словам, республика переживает “тяжелые времена”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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