В Украине новый рекорд суточного прироста больных COVID-19
03.11.2020, 9:45, Новости дня
За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили в Украине у 8899 человек, что является новым рекордом. Об этом 3 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
“За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей – 346, медработников – 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за последние сутки госпитализировано 1207 человек; летальных случаев – 157; выздоровело 5100 человек”, – говорится в сообщении.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868 человек.
Предыдущий рекорд суточного прироста инфицированных – 8752 – был установлен 30 октября.
Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:
Винницкая область – 11 096;
Волынская область – 14 234;
Днепропетровская область – 15 729;
Донецкая область – 11 731;
Житомирская область – 15 833;
Закарпатская область – 15 187;
Запорожская область – 10 797;
Ивано-Франковская область – 21 596;
Киев – 39 534;
Киевская область – 17 535;
Кировоградская область – 2677;
Луганская область – 3881;
Львовская область – 31 134;
Николаевская область – 8736;
Одесская область – 25 785;
Полтавская область – 10 190;
Ровенская область – 19 998;
Сумская область – 12 409;
Тернопольская область – 21 186;
Харьковская область – 38 709;
Херсонская область – 4424;
Хмельницкая область – 16 928;
Черкасская область – 9670;
Черновицкая область – 22 881;
Черниговская область – 9213.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/810027556206908
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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