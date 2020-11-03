В Украине новый рекорд суточного прироста больных COVID-19

03.11.2020, 9:45, Новости дня

За последние сутки коронавирусную инфекцию подтвердили в Украине у 8899 человек, что является новым рекордом. Об этом 3 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

“За вчера в Украине зафиксировано 8899 (из них детей – 346, медработников – 401) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за последние сутки госпитализировано 1207 человек; летальных случаев – 157; выздоровело 5100 человек”, – говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868 человек.

Предыдущий рекорд суточного прироста инфицированных – 8752 – был установлен 30 октября.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 11 096;

Волынская область – 14 234;

Днепропетровская область – 15 729;

Донецкая область – 11 731;

Житомирская область – 15 833;

Закарпатская область – 15 187;

Запорожская область – 10 797;

Ивано-Франковская область – 21 596;

Киев – 39 534;

Киевская область – 17 535;

Кировоградская область – 2677;

Луганская область – 3881;

Львовская область – 31 134;

Николаевская область – 8736;

Одесская область – 25 785;

Полтавская область – 10 190;

Ровенская область – 19 998;

Сумская область – 12 409;

Тернопольская область – 21 186;

Харьковская область – 38 709;

Херсонская область – 4424;

Хмельницкая область – 16 928;

Черкасская область – 9670;

Черновицкая область – 22 881;

Черниговская область – 9213.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/810027556206908

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.