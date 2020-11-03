Нардеп Качура: Я не буду голосовать за законопроект президента о КСУ, даже если меня исключат из фракции и разгонят Раду

03.11.2020, 9:45, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура не намерен голосовать за законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске нынешнего состава Конституционного Суда Украины (КСУ). Об этом он заявил 2 ноября “Цензор.НЕТ” после встречи фракции с главой государства.

“Я поддерживаю Владимира Александровича в его искреннем стремлении разрешить кризис в Конституционном Суде. Я согласен, что решение КСУ (о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование. – “ГОРДОН”) – это дестабилизация, но я считаю, что мы усилим этот сценарий, если примем решение, которое приведет к еще большей дестабилизации. Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие наши депутаты поступят также”, – сказал он.

По словам нардепа, он “и многие депутаты” фракции “Слуги народа”, имеющие юридическое образование, будут голосовать за законопроект, предложенный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

“Это не идеальный, но компромиссный вариант. Также мы поставим на голосование обращение к судьям КСУ добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа. …Мы должны действовать в правовом поле, а не в русле революционной целесообразности. Мы должны получить разъяснение Конституционного суда, по какой причине они спасли коррупционеров от ответственности. Мы должны получить разъяснения НАПК, зачем они отключили реестр”, – объяснил Качура.

Он считает, что “самая большая дестабилизация в стране” начнется, когда Верховная Рада, не исчерпав все возможности, пойдет неправовым путем.

Конституционный Суд Украины 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот ж день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией “Слуга народа” президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.