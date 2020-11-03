 

“Как победить Россию в войне будущего”. Горбулин написал новую книгу о людях, которые “за десятилетие создали несгибаемую нацию”

03.11.2020, 9:45, Новости дня

Украинский политик и ученый, экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин написал новую книгу – “Как победить Россию в войне будущего”. Об этом “ГОРДОН” сообщили в издательстве “Брайт Букс”, которое выпустило книгу. 

В аннотации сказано, что Горбулин пишет “о том, как Украине стать действительно независимой и суверенной”. 

Автор исследует возможности Украины защитить себя и “сделать свою независимость надежно охраняемой”, а также определяет “объективные условия развития государства”, сообщили в издательстве. 

Фото предоставлено пресс-службой издательства “Брайт Букс”

“В основе идеи ученого люди, которые за десятилетие, с 2004 по 2014 год, создали несгибаемую нацию. Автор приходит к четко обоснованному выводу, что щит сдерживания в виде результативно действующей системы надежных предохранителей реален для Украины. Кроме того, книга богата откровениями о реальном положении Украины и России, о причинах нереализованного потенциала, о конкретных современных политиках, которые на виду у всего мира”, – говорится в аннотации.

Во вступлении к книге Горбулин пишет, что Украина имеет потенциал для сдерживания “самого рьяного” агрессора. 

“Знания о нашем прошлом, наличие в генетической памяти страшных репрессий и беспощадной готовности к уничтожению ради доминирования – все это должно заставить нас подойти к созданию арсенала противодействия без сентиментальных церемоний. Мы узрели такую возможность. Потенциал Украины позволяет выковать цепи сдерживания для самого рьяного агрессора. Просто нужно трудиться, не жалея сил”, – подчеркивает он. 

Владимир Горбулин – украинский политик и писатель, бывший первый секретарь СНБО, советник при трех президентах Украины. Представлял Украину в трехсторонней контактной группе, возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

“Как победить Россию в войне будущего” – вторая книга Горбулина, изданная в сотрудничестве с “Брайт Букс”. В ближайшее время она поступит в продажу, сообщали в издательстве. Предзаказ можно сделать на сайте “Брайт Букс”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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