Турецкое судно “Фатих” прибыло в Черном море на разведку газового месторождения

03.11.2020, 9:45, Новости дня

Турецкое исследовательское судно “Фатих”, снабженное буровой установкой, прибыло в район поисковой скважины “Тюркали-1” в Черном море. Об этом сообщило 3 ноября в Twitter Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

По данным ведомства, судно продолжит работы на участке газового месторождения “Сакарья”.

“Судно будет вести бурение первой разведочной скважины. Бур будет работать на “Тюркали-1”, – сказано в сообщении.

#Fatih arad * , buldu. * imdi de ilk tespit kuyusunu kazacak.

Matkap Türkali-1’de dönecek.

Baht * aç * k olsun. pic.twitter.com/l7QvatiYEm

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl * (@TCEnerji) November 2, 2020

Министр энергетики энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в комментарии турецкому изданию Daily Sabah 30 октября сказал, что в Черном море планируется разведать от 30 до 40 скважин.

“Мы говорим о плане на семь-восемь лет вперед. Но первую добычу мы произведем в 2023 году. Если к 2023 году мы закроем 8-10 скважин, значит, мы начали добычу. Все работы в регионе мы хотим завершить к 2028 году”, – сказал Донмез.

Донмез добавил, что в январе следующего года к “Фатиху” присоединится буровое судно “Кануни”, которое сейчас находится у Стамбула.

Судно “Фатих” с 19 сентября находилось в турецком черноморском порту Зонгулдак на техническом обслуживании и для пополнения запасов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 августа объявил об обнаружении в Черном море месторождения, с объемом резерва в 320 млрд м³ газа, пишет Анадолу.