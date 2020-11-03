 

Трамп оказался популярнее Байдена в ключевых штатах – подробности

03.11.2020, 9:43, Разное

По предварительной информации, в Северной Каролине за республиканца Дональда Трампа проголосовали 47,8% респондентов. Демократа Джо Байдена поддержали 47,2% опрошенных. Аналогичная ситуация наблюдается и в Огайо, где президент США набрал 47,4% голосов, а его соперник – 46%.

В Техасе Трамп заручился поддержкой 47,7% избирателей против 46,5%. Глава государства также лидирует в Айове. Там за него отдали голос 47,2% респондентов, в то время как за Байдена – 45,8%. Небольшой перевес наблюдается в Джорджии, где 47,8% против 47,6% в пользу действующего президента.

При этом в некоторых штатах мнения жителей разнятся. Пока нельзя точно сказать, какой из кандидатов на предстоящих выборах там одержит победу. Известно, что Джо Байден обошел Дональда Трампа по популярности во Флориде, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Миннесоте, Неваде и Аризоне.

Напомним, выборы лидера Соединенных Штатов Америки пройдут в этот вторник, 3 ноября. Граждане выберут президента и вице-президента. Претендентами на последний пост являются Майкл Пенс со стороны Дональда Трампа и Камала Харрис со стороны Джо Байдена.



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