 

При пожаре на станции сжиженного газа погибли люди

03.11.2020, 9:23, Разное

На станции сжиженного природного газа в городе Бэйхай в автономном районе Гуанси-Чжуан на юге Китая произошел пожар. По предварительным данным, жертвами ЧП стали пять человек, передает Общественная служба новостей. Также сообщается о трех пострадавших в тяжелом состоянии. Еще один человек значится как пропавший без вести. Причины произошедшего устанавливаются.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Муцениеце посвятила разрыву с Прилучным новый пост в Instagram

30.07 / Диетолог Ольга Кондратенко рассказала, какая ягода помогает при бесплодии

24.09 / Лукашенко давно перешел запретную черту – политолог

30.10 / Мнение: О нигерийских спамерах

21.09 / Мнение: Хвосты

31.07 / Мнение: В Севастополе задержали агента ГУР МОУ

05.08 / Мнение: Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»

11.08 / Светлана Тихановская пропала после посещения ЦИК

14.08 / Дом принца Чарльза продан за 3,5 миллиона фунтов стерлингов: экскурсия по особняку

27.08 / Какие выплаты на детей получат россияне с 1 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска