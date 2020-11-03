 

Мнение: В Питере свои развлечения – если Хеллоуин, то политический

03.11.2020, 9:15, Разное

Активисты из питерской “Открытой России” делают, как им всегда кажется, удивительные вещи. Любые инфоповоды для того, чтоб хоть как-то напомнить миру о своем существовании идут в ход. Тут под руку попался Хэллоуин, на котором, к слову, также хайпится и Милонов, который каждый год хочет запретить этот западный праздник. Так вот затейники из Открытой устроили «Ночь всех диктаторов». Звучит мощно, но выглядит скучно и вяло. С костюмами постарались на слабую троечку, ожидаемого выхлопа не получили. Судя по отсутствию реакции в сети, всем насрать. Ну, хоть я напишу, сделаю им приятное.

В Питере многие понимают, что «ОР» – это сомнительная иностранная конторка, а потому даже владельцы заведений один за другим посылали бесполезных активистов, куда подальше и отказывали в предоставлении площадки для странного и откровенно глупого мероприятия. Прийти в бумажной маске Путина или Лукаша – вот так затея, оригинально, свежо.

Хотя эти чуваки из ОР так мечтают о власти, что пускай хотя б на часок исполнят свою мечту, даже если в таком убогом формате.

Источник: Достало



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