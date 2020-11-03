Японская ковидная загадка

03.11.2020, 9:10, Разное

В стране с культом чистоты и привычкой кланяться вместо рукопожатий число жертв «второй волны» минимально.

В стране с населением более 126 млн человек в октябре фиксируется в день примерно от полутора сотен до 400 новых случаев заражения. В то время как в Западной Европе они исчисляются тысячами, а то и десятками тысяч. От поражения коронавирусом в Японии в сутки в среднем умирает менее десяти заболевших. Число пациентов в палатах интенсивной терапии с подключением к аппаратуре, в том числе к искусственной вентиляции легких, по состоянию на 29 октября составляло 166 человек по всей стране. Всего от последствий заражения в Японии за время эпидемии умерли менее 1800 заболевших. Конечно, это тоже серьезные потери, но они ничтожно малы по сравнению с ситуацией в ведущих странах мира с высочайшим уровнем медицины.

Запреты и штрафы не вводятся

Например, COVID-19 в Германии с населением чуть больше 83 млн уже унес жизни более 10 тысяч человек. Во Франции с населением 66 млн умерли 35 тысяч зараженных. Даже в крохотном по японским меркам Израиле (9 млн человек) коронавирус скосил более 2,4 тысячи заболевших. Не будем уже говорить о Соединенных Штатах, где население в 2,6 раза больше, чем в Японии, но и умерло от ковида уже свыше 225 тысяч человек.

Власти в Токио констатируют, что число заражений в стране стало сокращаться с конца июня, но сейчас эта тенденция замедлилась. Объяснить загадку малых потерь от ковида никто не может, а правительство Японии призывает население к бдительности — мол, нет гарантий, что ситуация не обострится в таких же жутких масштабах, как в Европе.

Тем временем японские власти во многом сняли и без того достаточно слабые ограничения на общественную и экономическую жизнь: теперь только что выпивку в ресторанах и барах после 22.00 не подают, да в кинотеатрах и на стадионах рассаживают зрителей с соблюдением дистанции. Улицы, совершенно опустевшие весной во время режима чрезвычайной ситуации, опять заполнены, как и прежде. Ну а принудительных мер вроде штрафов за отсутствие маски, комендантского часа, запрета на выход из дома для немолодых людей и т.д. в Японии и раньше не было.

Местные власти с самого начала объявили, что ничего подобного жесткому репрессивному карантину на китайский лад или городских локдаунов западного типа они предпринимать не собираются, чтобы не нарушать… права человека.

Маски как привычка

Впрочем, японцам меры принуждения особо не нужны — в Токио и так практически все носят защитные маски.

Лишь изредка можно натолкнуться на какого-нибудь древнего дедка, явно позабывшего прикрыть физиономию, или на юного обалдуя, спустившего маску под подбородок.

Абсолютное большинство людей на токийских улицах ходят с тщательно закрытыми от вирусов лицами, и о каком-либо недовольстве по этому поводу здесь не слышно.

Впрочем, и до нынешней беспрецедентной истории с коронавирусом японцы десятилетиями, чуть ли не с довоенных времен, имели привычку надевать маски в местах скопления людей. В первую очередь, сказывались древние традиции уважения к окружающим — чихать и кашлять на людях при простуде с незакрытым лицом здесь всегда считалось верхом неприличия.

Ношение маски — следствие исключительной чистоплотности японцев, которым неприятна сама мысль о перспективе вдохнуть что-то нечистое, пыль, вирусы или бактерии. Кстати, это касается и давно укоренившейся среди местного населения привычки при первой возможности тщательно мыть руки. Ну а многочисленные баллоны со спиртосодержащими антисептиками в фойе и туалетах токийских офисных билдингов находятся в открытом доступе уже многие годы — еще с легендарных времен атипичной пневмонии и птичьего гриппа.

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И все же ключевым фактором своей защиты от коронавируса японцы считают именно маски. Их эффективность, кстати, подтвердил уникальный эксперимент, проведенный группой вирусологов из Института медицины при Токийском университете.

Они разместили в надежно изолированном стеклянном ящике на расстоянии 50 сантиметров друг от друга головы манекенов с датчиками. Одна из голов в темпе обычного человека вдыхала окружающий воздух, а вторая выбрасывала в него реальные коронавирусы вместе со слюной, имитируя покашливание.

Теперь выводы.

Поглощение коронавирусов сокращалось на 17% при использовании на вдыхающей голове матерчатой маски.

Поглощение коронавирусов сокращалось на 47% — при применении хирургической маски из нетканых материалов.

Специализированный респиратор типа № 95 уменьшал количество вдыхаемых коронавирусов примерно на 79%.

Если же матерчатая или хирургическая маска надевалась на голову, выбрасывающую коронавирусы, то их поглощение вдыхающей головой без маски уменьшалось более чем на 70%.

Применение хирургических масок на обоих манекенах сокращало количество попадающих в организм вирусов почти на 80%, однако полностью не устраняло угрозу заражения.

Поклоны вместо рукопожатий

Короче говоря, как полагают японцы, маски — не панацея, но все же существенно снижают опасность заражения. Практически все здесь считают, что именно привычка закрывать лицо в сочетании с постоянной дезинфекцией рук в чем-то объясняет загадку относительно слабого протекания эпидемии в стране. Есть, видимо, и другие факторы: японцы, например, инстинктивно избегают прямых физических контактов, им чужда привычка целоваться или обниматься при встрече. Рукопожатиям наши островные соседи по Дальнем Востоку предпочитают поклоны.

В любом случае эпидемия внесла существенные коррективы в общественную и экономическую жизнь Японии: многочисленные рестораны разоряются от недостатка посетителей, а некоторые процветают, эффективно наладив работу на вынос. Токио заполонили передвижные кухни на колесах, которые прямо у жилых домов предлагают всевозможную готовую еду: от итальянской пиццы до тайского зеленого карри.

Огромное количество служащих перешли на работу на дому, что, согласно данным опросов, большинству пока нравится. Однако потери в целом велики. Как объявил 29 октября Центральный банк Японии, в нынешнем финансовом году объем ВВП страны может сократиться на 5,5% из-за кризиса индустрии розничной торговли, общественного питания, транспорта и туризма, а также сокращения экспорта в охваченные пандемией страны. Но есть и неожиданные приобретения — недавнее исследование показало, что из-за добровольных отказов от вечеринок и тусовок четверть молодых японцев стала заметно больше читать настоящих бумажных книг.

Василий Головнин

завбюро ТАСС в Японии, специально для «Новой»