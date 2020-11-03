Назван вдвое увеличивающий риск смерти женщин от коронавируса фактор

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03.11.2020, 9:08, Новости дня

Беременные умирают от коронавируса чаще других пациенток, следует из данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Выводы основаны на статистике, собранной с 22 января по 3 октября, передает РИА «Новости».

Издание The Washigton Post сообщает, что из более чем 19 тыс. обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2%.

Среди небеременных женщин этот показатель оказался вдвое меньше.

В CDC полагают, что повышенный риск может быть связан с физиологическими изменениями, происходящими во время беременности, такими как, снижение емкости легких, сдвиги в иммунной системе организма, учащение пульса.

Ранее акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева заявила, что после вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания не стоит торопиться с беременностью, а необходимо подождать хотя бы от трех до шести месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона» безопасной для репродуктивного здоровья. При этом первый цикл исследований данного препарата заканчивается только в декабре.



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