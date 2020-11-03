 

ФАС возбудила дело против «Почты России»

03.11.2020, 9:08, Новости дня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России», так как компания не исполнила предупреждение ведомства и не отметила 100-процентную тарифную надбавку за посылки для труднодоступных регионов.

«Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Почта России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции… Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» сообщение  ведомства.

Рассмотрение дела состоится 17 ноября.

Напомним, в мае 2019 года ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за запрета оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками.



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