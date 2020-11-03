 

В РФ начались продажи пикапов Great Wall Wingle 7

03.11.2020, 9:05, Новости дня

Китайский автомобильный гигант Great Wall официально презентовал для рынка РФ новый пикап Great Wall Wingle 7.

На местном рынке приобрести новую модель можно под именем GWM Wingle 7. Примечательно, изначально продажи автомобиля состоялись в минувшем году на рынке Китая, однако теперь производитель распространил модель на российский рынок с единственной модификации. Покупатели смогут выбрать длиннобазную версию, которая предусматривает пятиместный салон и двухрядную кабину. Кроме того, стоимость пикапа GWM Wingle 7 достигает 1,74 миллиона рублей.

Из технических параметров известно, что под капотом применяется 2-литровый турбированный агрегат на 143 л.с. мощности. Также значится, что пикап получил полноприводную систему и механическую коробку передач. Максимальная скорость ограничена на уровне 155 км в час.



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