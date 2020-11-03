Ученые считают: человек произошел от грибов

03.11.2020, 8:52, Разное

Научный эксперт российского телеканала «Культура» Александр Галкин рассказал о теории происхождения человека от грибов. Он поделился мнением, почему нельзя исключать такого поворота событий.

Данную гипотезу уже давно активно обсуждают ученые. В 2015 году исследователи из Кембриджского университета выяснили, что в ДНК человека имеются гены, доставшиеся от грибов. Они изучили цепочки ДНК и нашли 128 элементов, которые относятся к процессу горизонтального переноса генов. С их помощью организмы наследуют разнообразные полезные функции, например, устойчивость к антибиотикам.

Когда ученые изучили геном человека, то обнаружили несколько похожих фрагментов ДНК, которые также можно встретить и у растений. Наиболее значимой в данном вопросе стала находка древнейшего гриба Ourasphaira giraldae, который старше своих сородичей почти на 600 миллионов лет. Ученым также известны дикинсонии, считающиеся одним из первых млекопитающих и которые ранее идентифицировались как грибы.

По мнению Александра Галкина, теория происхождения человека от грибов вполне может оказаться правдоподобной, если обнаружится прочная связь грибов с человеком.

Эксперт также напомнил случай, когда астронавты привезли из космоса налет белого цвета, в котором при тщательном изучении обнаружились споры. Оказалось, они способны выживать в самых тяжелых условиях и распространяться по просторам нашей Вселенной, например, на кометах или метеоритах. Вполне возможно, что в древности точно таким же образом была занесена жизнь на нашу планету, то есть грибы, вероятно, были первыми существами, населившими ее.

Ранее ученые Университета Майами выяснили, что грибы способны вызывать дожди. Причем здесь нет никакой мистики, а речь идет об уникальной биологической способности грибов.