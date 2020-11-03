Польский парапсихолог Кшиштоф Яковски дал свой прогноз на будущее

03.11.2020, 8:51, Разное

До начала президентских выборов в США остаются считанные часы и в их преддверии все, кто может и кто не может вангуют на итоги голосования. Так, представители демократической партии США, видимо, даже дали денег учетным адептам на постройку нейросети и теперь их Искусственный Интеллект предсказывает победу господина Байдена, в которую поверить невозможно.

А тем временем к вангованию подключаются и другие люди по всему миру, в частности – господин Кшиштоф Яковски (Krzysztof Jackowski) – известный у себя в Польше парапсихолог. Основная его специализация – поиск пропавших без вести, он помог полиции раскрыть сотни подобных дел.

Так, в начале 2000-х он участвовал в специальной телевизионной программе на канале Polsat, где поиски пропавших людей проводились как бы в прямом эфире и полицейские рассказывали о ходе своей работы. А в 2011 году господин Яковски был нанят прокуратурой Кракова в качестве специалиста-парапсихолога по делу под кодовым названием «Кожа», касающемуся убийства 23-летнего студента религиоведения. И он тоже тогда очень помог следователям, указав где и что искать.

Вообщем, известность у господина Яковски заслуженная и с его прогнозом на ближайшее будущее стоит ознакомиться. Сказал он про это будущее так:

«Думаю, с ноября по декабрь будет много чего. Время выборов в США, на которых, как я полагаю, победит Дональд Трамп, также очень важно – от этого выбора американцев будет многое зависеть. Возможно, с этого момента в мире начнется что-то очень серьезное. До Рождества на улицах Польши будут танки, будет армия. Войск будет много. Армия появится на улицах, когда ограничения будут очень сильно ужесточены. Все это тщательно спланировано. Ноябрь – место встречи. С ноября заканчивается теория, начинается практика».

Какого-то единого интервью господина Яновски мы найти не смогли, все перепечатывают его прогнозы фрагментами, копируя друг у друга. Доходит до смешного – польские СМИ перепечатывают материалы о Яковски, пересказанные по видеороликам из Польши британскими таблоидами. Поэтому, обобщая все эти материалы можно уточнить, что, по словам господина Яковски Дональд Трамп победит триумфально – это даже не обсуждается. Причем, его тотальной победе будет способствовать некое «чудо». Характер этого «чуда» парапсихолог не уточняет, но предупреждает, что в преддверии/в ходе выборов в США могут возникнуть некие «чрезвычайные обстоятельства», которые могут сорвать выборы.

Интересные вещи не прямо, а как бы намеками, чтобы не нажить себе открытых врагов господин Яковски говорит о глобалистах: «У меня такое впечатление, что планета приближается к такой точке, где кроме неизвестных влиятельных игроков в этом мире на самом деле нет никаких международных организаций, которые могли бы что-либо существенно контролировать. Никто и никак не может за нас вступиться, ничто и ничего не может по нашей просьбе сделать или проверить». И политику Трампа в этой системе господин Яковски характеризует как «бунт одного». Естественно, чтобы даже будучи президентом страны номер один бросить вызов всей этой системе и не быть растоптанным – нужно какое-то чудо.

Однако, при любом развитии ситуации в США – не только в Польше, но и во всем мире начнутся очень печальные события – должно произойти что-то важное, что определит форму нашей жизни в ближайшие месяцы и годы. Ноябрь будет месяцем перемен и весной следующего года мы будем друг другу рассказывать, чтобы не забыть – что такое свобода. Будут голод, холод, дефолты и отсутствие электричества, а так же притеснения со стороны военных и полиции. Яковски так прямо и говорит, что “готовьтесь к побоям”.

До конца 2020 года в мире начнется большая война и пандемия – это был такой способ подготовить мир к военным событиям. Война начнется в воздухе и первым словом, которое мы при этом услышим будет слово “Палестина”. Тем не менее, войны в Европе, во всяком случае на первом этапе не будет и даже танки на улицах будут только в нескольких воеводствах Польши, где будет объявлена вспышка какого-то нового и очень опасного мутантного вируса.

Вот такие господин Яковски дает прогнозы. Он говорит, что сам не рад тому, что приходится такое говорить, но именно такое будущее он видит. Причем, видит он его очень хорошо – накануне 2011-го года Яковски предсказал Фукусиму, а весной этого года он предсказал какой-то чудовищный взрыв в Бейруте, так что следим за развитием событий.