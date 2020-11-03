 

Рогозин объяснил, почему не утверждена программа сверхтяжелой ракеты

03.11.2020, 8:48, Новости дня

Утверждения программ создания многоспутниковой группировки «Сфера» и сверхтяжелой ракеты до сих пор нет из-за вопросов финансирования, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сообщил в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», что в Роскосмосе «уткнулись в конкретные параметры финансирования», передает ТАСС.

Это, по его словам, связано с непростым годом: ситуация с коронавирусом, из-за которого большие средства необходимы для резервного фонда для обеспечения карантинных мер, мер безопасности населения, а также проблемы, связанные с конъюнктурой на рынке углеводородов.

«Поэтому принять такого рода решение на самом деле никто не мог, пока президент не вмешался. Поэтому я и обратился к президенту некоторое время назад с просьбой провести вчерашнее совещание», – подчеркнул Рогозин.

По словам главы госкорпорации, расхождение между Минфином и Роскосмосом в оценке стоимости программ создания сверхтяжелой ракеты и спутниковой группировки «Сфера» составляет «от нуля до триллиона» рублей.

Он сообщил также в эфире «Соловьев Live» на YouTube, что через месяц Роскосмос представит президенту РФ Владимиру Путину полный отчет о новых космических программах, согласование которых застопорилось, передает РИА «Новости».

По его словам, президент поручил правительству совместно с Роскосмосом уточнить конкретные параметры этих программ и обеспечить их принятие.

Ранее Путин потребовал от участников совещания по финансированию и развитию космической отрасли доложить о причинах задержки утверждения программ, в рамках которых Роскосмос должен был выполнить поручение по созданию ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Рогозин после прозвучавшей из уст Путина критики заявил, что с утверждением программ развития космоса тянет правительство.



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