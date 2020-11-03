 

США потребовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России

03.11.2020, 8:48, Новости дня

США недовольны тем, что Кипр не предпринимает никаких действий, чтобы российские военные корабли прекратили заходить в его порты, сообщил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

«Я отдельно подчеркнул, что Кипр еще не предпринял необходимых шагов, чтобы отказать кораблям российского флота в заход в свои порты. Эти и другие шаги, безусловно, необходимы… Мы хотим, чтобы Республика Кипр двигалась в этом направлении», – цитирует РИА «Новости» Купера.

По его словам, такой шаг позволит Кипру расширить сотрудничество с США в оборонной сфере.

Ранее госсекретарь США Помпео выразил обеспокоенность заходами в кипрские порты российских кораблей, которые идут в Сирию. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Соединенных Штатов не касаются отношения РФ и Кипра. 

Газета ВЗГЛЯД изучала, смогут ли Соединенные Штаты блокировать для российских кораблей возможность захода в кипрские порты.



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