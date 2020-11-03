Barents Observer на русском языке

03.11.2020, 8:35, Разное

Глава Совета Федерации обвинила «Норникель» в цинизме, коррупции и социальной безответственности

По итогам визита сенаторов в заполярный Норильск Совет Федерации и его спикер Валентина Матвиенко выразили шок и возмущение неэффективностью управления и масштабным загрязнением Арктики со стороны компании.

By Atle Staalesen октября 26, 2020

Заполярный Норильск окружает тундра. Фото: Томас Нильсен

После десятилетий масштабного разрушения окружающей среды на российском севере федеральные чиновники, похоже, решили, что пришло время дать влиятельной горно-металлургической компании по рукам.

Нечасто бывает, чтобы один из руководителей законодательной власти страны набрасывался с резкой критикой на одну из крупнейших компаний страны, как это сделала 21 октября Валентина Матвиенко. На пресс-конференции она заявила, что Норильск раньше был «городом-садом», но теперь больше похож на «трущобы» с изношенной городской инфраструктурой, энергосетями, водоснабжением, канализацией, дорогами и жильем.

«Сплошной цинизм»

Громкая атака на компанию связана не только с недавним гигантским разливом дизельного топлива на одном из предприятий «Норникеля», приведшем к загрязнению огромных участков тундры и водных объектов. Матвиенко говорила о практике работы компании в целом.

По словам спикера верхней палаты, давно занимающей свой пост, «Норникель» демонстрирует «сплошной цинизм и абсолютное безразличие к отечеству, где они живут и где они зарабатывают огромные деньги».

Она подчеркнула, что не может назвать компанию социально ответственной. «Они пиаровски социально ответственны», — подчеркнула она.

Памятник Ленину в Норильске. Фото: Томас Нильсен

Коррупция

Матвиенко, которая на протяжении многих лет занимает различные руководящие посты в путинской России, также обвинила управленцев «Норникеля» в масштабной коррупции.

Компания подкупает местных и краевых законодателей, а ее люди контролируют городской бюджет Норильска. Кроме того, она также высказалась в адрес региональных и федеральных органов власти, указав на то, что они являются частью коррупционных схем.

«Почему ни Дальвосток, ни другие федеральные структуры, ни полполпредство, почему никто? Что не видели, что аварийные дома? Что не видели, в каком состоянии город? Почему все молчали? Что все в кармане у «Норникеля» были? Ну какой другой вывод можно сделать?» — сказала Матвиенко.

Реакция законодателей

Резкие комментарии прозвучали после посещения заполярного Норильска, являющегося центром деятельности горно-металлургической компании в Арктике, представителями верхней палаты парламента. Как сообщает Совет Федерации, в выездном совещании приняли участие пятнадцать сенаторов из пяти различных комитетов, а также представители ряда федеральных министерств и ведомств и правоохранительных органов.

В официальном заявлении по итогам совещания законодатели отметили серьезные проблемы с социальной инфраструктурой, в том числе с жильем, сферой здравоохранения, школами и детскими садами.

«Современный Норильск — один из самых загрязненных городов не только России, но и мира, катастрофа [разлив дизтоплива] лишь обострила экологическую проблему и привлекла к ней внимание», — заявил заместитель председателя СФ Николай Журавлев.

Оперативные действия

Совет Федерации требует от «Норникеля» оперативных действий по решению проблем.

«… 70 процентов вложите в модернизацию водоканала и сетей, чтобы были все в порядке. Школы, садики, поликлиники само собой», — подчеркнула Матвиенко. По ее словам, это не должно стать большой проблемой.

«Для них построить школу, два детских сада — это чашка, два раза в ресторан сходить», — подчеркнула она, имея в виду сверхбогатых основных акционеров компании.

И время не ждет. Законодатели подчеркивают, что работы должны быть выполнены за 1-2 года.

Поселок Никель, где «Норникель» является градообразующим предприятием, расположен у границы с Норвегией и Финляндией. Фото: Атле Столесен

Кольский полуостров

По мнению критиков, так «Норникель» ведет себя не только на Таймыре, но и на Кольском полуострове.

Во время недавних муниципальных выборов в Печенгском районе оппозиционные политики обвинили «Норникель» во вмешательстве в выборы и в проталкивании своих людей в местный совет депутатов. Они также утверждают, что компания потратила миллионы рублей на предвыборную кампанию провластной партии «Единая Россия» и что она полностью контролирует местные органы власти.

«НЕТ! Хватит уже. 20 лет они демонстрировали нам свое отношение к народу. 20 лет грабили его. 20 лет вязали узлы на наших шеях. 20 лет ткали паутину, в которой мы должны окончательно запутаться. 20 лет!», — заявляли представители оппозиции во время предвыборной компании.

Печенгский район граничит с Норвегией и Финляндией. На его территории расположено несколько крупных производственных объектов «Норникеля».

Владимир Потанин

«Норильский никель» — ведущий производитель никеля в мире, основные производственные мощности которого расположены на Таймыре и на Кольском полуострове. Многие годы уязвимые арктические территории вокруг промышленных объектов компании подвергаются сильному загрязнению. В 2018 году из труб в Норильске в атмосферу было выброшено 1,9 миллионов тонн диоксида серы. Это с большим отрывом самые крупные выбросы SO2 в мире.

При этом владельцы компании получают огромные дивиденды. В 2018 году между акционерами было распределено 3,7 млрд долларов.

Самый крупный пакет акций компании принадлежит Владимиру Потанину. В 2019 году он стал самым богатым человеком России и 41-м в списке богатейших людей мира.

Большой брат наблюдает за тобой — теперь из бывшего здания норвежского консульства

Новый центр системы видеоаналитики, задачей которого является повышение уличной безопасности, займется координацией использования технологии распознавания лиц в интересах правоохранительных органов.

By Thomas Nilsen октября 24, 2020

Почти 25 лет это здание на улице Софьи Перовской в центре Мурманска было в аренде у Норвегии. Фото: Томас Нильсен

В 2014 году норвежское государственное агентство по вопросам строительства и государственного имущества Statsbygg потратило миллионы на ремонт здания, в котором дипломатическая миссия занималась укреплением норвежско-российского приграничного сотрудничества на севере с 1996 года.

Были закуплены произведения норвежского искусства, восстановлен палисадник, отремонтирован фасад и внутренние помещения.

Однако год назад генконсульству пришлось съехать, поскольку власти Мурманской области не продлили договор аренды. Еще в 2013 году норвежцам сказали, что аренда закончится к 2019 году.

Здание зеленого цвета, где изначально располагалась школа, — одно из немногих, переживших Вторую мировую войну. Это один из самых привлекательных объектов недвижимости недалеко от центра города. Через дорогу находится Мурманская областная Дума, чуть подальше — здание областного правительства, а в пяти минутах ходьбы — некоторые из самых известных бизнес-отелей города.

В то время как норвежские дипломаты временно переехали на шестой этаж офисного здания, расположенного на соседней сопке, в фешенебельном старом здании на улице Софьи Перовской теперь расположился центр управления различными технологиями, обслуживающими население столицы российской Арктики, в частности системой контроля за коммунальными службами и жалобами граждан на неудовлетворительную работу управляющих компаний, а также информационными навигационными табло для туристических мест и автобусных остановок.

В пятницу власти области кратко показали СМИ то, что теперь будет называться Центром управления регионом.

Место, где Норвегия раньше выдавала россиянам шенгенские визы, теперь стало домом для высокотехнологичных систем наблюдения в стиле Большого брата.

Пилотный запуск элемента городской системы видеоаналитики состоялся в четверг. Фото: Министерство цифрового развития Мурманской области

Большой брат приходит в город

«Система распознавания лиц значима в решении вопросов безопасности городской среды», — с гордостью отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Она повышает эффективность работы правоохранительных органов», — добавила она.

«С ее помощью можно контролировать безопасность как в отдельном муниципалитете, так и на территории всего региона», — пояснила Демченко.

Платформа управления видео на базе компьютерного зрения позволяет анализировать видеопоток со всех подключенных камер и распознавать людей в кадре, сравнивая их с загруженными базами данных. В системе также есть возможность воспроизведения и разбора событий, а также поиска по определенному человеку.

При помощи технологии распознавания лиц программное обеспечение может сопоставить фото человека на улице с базой данных для его идентификации.

Система может показать все моменты, когда этот человек попадал в поле зрения остальных камер, говорится в пресс-релизе Министерства цифрового развития Мурманской области.

В своем репортаже с открытия центра телекомпания «Мурман» в качестве одного из примеров технологий наблюдения показала беспилотный летательный аппарат с видеокамерой.

Подобные аналитические системы наблюдения уже используются в нескольких регионах России.

Камера наблюдения на российской границе. Фото: Томас Нильсен

Как медиа-тролли взяли статью Barents Observer и придумали норвежское «вторжение» в российскую Арктику

Идет ли судно береговой охраны Норвегии «Свальбард» вдали от побережья Сибири без уведомления российской стороны, и является ли это преднамеренной военной провокацией со стороны США?

By Thomas Nilsen октября 31, 2020

Более 30 различных российских СМИ, большинство из которых малоизвестны, написали о плавании корабля Норвежской береговой охраны «Свальбард». Частично тексты представляют собой умышленную пропаганду и дезинформацию.

На этой неделе The Barents Observer сообщил о том, что корабль береговой охраны Норвегии совершает переход из Баренцева моря в море Бофорта. Из Лонгйира судно прошло севернее Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа и Северной Земли, а затем продолжило свой путь вдоль кромки льдов в море Лаптевых. По состоянию на утро пятницы «Свальбард» находился в частично покрытых льдами водах Восточно-Сибирского моря.

Пункт назначения — море Бофорта к северу от Аляски. Здесь необходимо поднять из моря три прибора, которые крайне важны для определения температуры в Северном Ледовитом океане в рамках международного исследования климата.

Вскоре эту историю подхватили различные СМИ, и это производит впечатление скоординированной попытки ввести читателей в заблуждение и заставить их поверить в то, что судно норвежской береговой охраны — это вооруженный военный корабль НАТО, совершающий провокацию, проходя по российской Арктике без разрешения.

Издание «Репортёр» приводит ряд фактов из материала Barents Observer, но затем ошибочно добавляет: «Нужно отметить, что путешествие «Свальбарда» по северным российским морям проходит без каких-либо разрешений или уведомлений соответствующих властей РФ».

Как и ряд других СМИ, «Репортёр» также отмечает, что «Москва не раз делала заявления, что считает этот регион своим, доступ в который флоту Североатлантического альянса запрещен».

Большинство материалов в той или иной степени повторяют друг друга. При этом видна схема, указывающая на то, что организатором операции по дезинформации о цели рейса выступает так называемая фабрика троллей в Санкт-Петербурге.

В заголовке Федерального агентства новостей говорится о «вторжении» Норвегии в российские воды. Статья сопровождается фотографией военного корабля во льдах, но это не «Свальбард», а грозный атомный ракетный крейсер российского Северного флота «Петр Великий».

«Свальбард» оказался в водах СМП без предварительного согласования с Россией, пишет Федеральное агентство новостей и продолжает материал интервью со сторонником жесткой линии, политиком Францем Клинцевичем, до конца сентября этого года являвшимся членом комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.

По его словам, Арктика — это лакомый кусочек, в котором заинтересованы многие.

«США через страны, которые формально считаются суверенными, пытаются проводить провокации», — заявил Клинцевич, прозрачно намекая на то, что у Норвегии нет своей суверенной воли.

«Таким образом они [Соединенные Штаты] пытаются проверить реакцию России, как она будет к этому относиться, какие действия будет предпринимать».

Клинцевич призвал российскую сторону пресечь провокацию норвежского военного корабля.

«Мы к этому должны быть готовы. РФ при необходимости пресечет нарушение государственной границы со стороны норвежского военного корабля. РФ не допустит «отжатия» своих территорий», — подчеркнул Клинцевич в интервью.

Если верить счетчику, на сегодняшний день статью прочитало более 72 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей (ФАН) известно прокремлевской пропагандой. Предполагается, что финансирует ФАН олигарх Евгений Пригожин, приятель президента Владимира Путина и оператор петербургского Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей».

По данным РБК, Федеральное агентство новостей и его филиалы начали свою деятельность по одному и тому же адресу, что и так называемая фабрика троллей в Санкт-Петербурге. В 2017 году РБК опубликовал расследование «Как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа».

Также предполагается, что Евгений Пригожин связан с так называемой Группой Вагнера — квазинезависимой военной группировкой, которая была задействована в ряде сомнительных операций в зонах международных конфликтов.

Призыв Франца Клинцевича прогнать корабль норвежской береговой охраны из Арктики также был подхвачен рядом других медиа-троллей Пригожина, в частности «Политэкспертом» и «ПолитРоссией».

30 октября «Свальбард» находился в северной части Восточно-Сибирского моря, направляясь в море Бофорта. Скриншот с сайта ExactEarth Shipview

Издание EurAsia Daily берет часть текста из статьи Barents Observer и неверно представляет его как цитаты норвежских военных. EurAsia Daily — информационное агентство, утверждающее, что обеспечивает объективное освещение политических и социально-экономических процессов на Евразийском экономическом сообществе, а также в Украине и на территориях, де-факто оккупированных Россией — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

В материале «Репортёра» подчеркивается, что «Свальбард» — это вооруженный военный корабль, в отличие от корабля тылового обеспечения ВМС Франции «Рона», прошедшего Северным морским путем в 2018 году без вооружения. В тексте говорится, что помимо 57-мм корабельного орудия «Бофорс», на палубе норвежского корабля размещен вертолет NH90, «который способен применять противолодочное оружие».

В разговоре с Barents Observer официальный представитель ВМС Норвегии Михель Хейс опроверг эту дезинформацию. «В отношении этого рейса есть и диалог, и обмен информацией между береговой охраной Норвегии и береговой охраной России», — сказал Хейс. Он также отверг утверждения о вооруженном вертолете на борту.

«В этом походе на борту «Свальбарда» нет вертолета», — сказал он.

«В этом рейсе нет абсолютно ничего особенного. Мы рады помочь ученым поднять научные приборы в море Бофорта», — подчеркнул Хейс.

«Это делается для всеобщего блага. Хороший пример сотрудничества между гражданскими и военными».

По словам пресс-секретаря Объединенного штаба ВС Норвегии в Будё Йорна Хаммарбека, со стороны РФ не было никакой негативной реакции. «И для этого нет никаких причин», — добавил он.

«Рейс проходит в международных водах и направлен на поддержку исследований в области климата», — сказал Хаммарбек.

Начальник штаба Норвежской береговой охраны Нильс Самланд в электронном письме Barents Observer сообщил, что корабль береговой охраны впервые зашел так далеко на восток в исключительную экономическую зону России.