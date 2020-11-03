Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

03.11.2020, 8:23, Разное

Первые сообщения о стрельбе появились около 22:00 по московскому времени. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал происходящее терактом. В результате действий преступников, по официальным данным, погибли два человека. СМИ же утверждают, что умерли не менее семи граждан.

Также в Сети появлялась информация о заложниках в отеле Hilton и японском кафе, передает Life.ru. Представители власти опровергали эти данные и заявляли, что нескольких боевиков удалось задержать. Но атака продолжалась.

В городе оказалась Анна Нетребко. Она рассказала, что находилась недалеко от бегающих по улице преступников. По словам певицы, с ней все хорошо. За происходящим своими глазами наблюдала соседка Нетребко.

“Она видела стрельбу, видела, как люди кричали и бежали”, – сообщила Анна в “Инстаграм”.

Американская организация SITE Intelligence group, отслеживающая деятельность террористов в интернете, сообщила, что за стрельбу в Вене взяли ответственность джихадисты, которые назвали происходящее расплатой за участие Австрии в международной антитеррористической коалиции.