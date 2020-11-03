 

«Растолстевший» после второй «волны» коронавируса Воля рассмешил поклонников

03.11.2020, 8:17, Разное

Российский комик Павел Воля продемонстрировал поклонникам, как он будет выглядеть после второй «волны» коронавируса, чем позабавил пользователей Сети. На фото, обработанном при помощи фильтров, он вместе с женой Ляйсан Утяшевой «растолстел», сидя на карантине.
Резидент Comedy Club отметил, что фотографию ему прислал поклонник, но она настолько его впечатлила, что он решил поделиться ею с подписчиками в Instagram. Павел Воля намекнул, что именно такими они с Ляйсан Утяшевой могут стать, если объявят второй карантин.

Поклонники Павла Воли оценили юмор кумира. Некоторые написали, что артист наконец-то «выглядит сытым», поскольку очень часто юморист становится объектом насмешек из-за худобы. Другие пользователи Сети предположили, что Павел Воля может растолстеть, если станет депутатом.



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