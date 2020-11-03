 

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности лифтов из-за коронавируса

03.11.2020, 8:08, Новости дня

При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если перед этим в нем проехал больной человек, так как помещение маленькое и не проветривается, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 655 038 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 236 033 человек, из них 10360 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 238 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 28473 человека.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Режим ЧП объявлен в Портленде из-за акций протеста

30.09 / SCMP увидела призрак войны США с Китаем в нашивках американских лётчиков

05.08 / Кандидат в президенты Белоруссии усомнился в связях оппозиционеров и задержанных россиян

27.08 / ЦУП МКС в США перенесли из-за урагана

17.08 / Стало известно, кто вошел в координационный совет Тихановской

29.06 / Эксперты: У «Ангары» нет никаких шансов для успешной конкуренции с ракетами Маска

13.09 / Боевики на Донбассе нарушили режим прекращения огня стрельбой из гранатомета – штаб ООС

05.08 / Астронавт НАСА сравнил Crew Dragon со зверем

11.08 / Путин попросил провести праздник 1 сентября «как следует»

06.09 / Адвокат семей жертв MH17: Ответственность за доставку “Бука” в Украину несет Путин. Но нет суда, который мог бы его судить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска