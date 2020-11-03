В Роспотребнадзоре предупредили об опасности лифтов из-за коронавируса

03.11.2020, 8:08, Новости дня

При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если перед этим в нем проехал больной человек, так как помещение маленькое и не проветривается, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 655 038 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 236 033 человек, из них 10360 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 238 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 28473 человека.