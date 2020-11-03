Мнение: Идеальная советская нищета

03.11.2020, 8:00, Разное

Классный текст из Фейсбука! Женщина без иллюзий, моя примерно ровесница (на самом деле нет, постарше) – вспоминает свою "идеальную советскую семью". Мораль сей сказки проста: даже образцовые, по советским же нормам, совграждане – непьющие, некурящие и не ворующие, с хорошим образованием и с хорошей нужной (советскому же государству) профессией – могли себе позволить только КРАЙНЕ СКУДНУЮ жизнь. И это, безусловно, факт – моя семья в этом смысле тоже была практически образцовой: мать и отец, оба закончили МИФИ, советские инженеры, когда развелись, мама чисто из жалости (мама всегда всех жалела) решила отказаться брать у отца алименты – и отец, обычно добродушный, пришел в жуткую ярость, орал – "Я не позволю! Я тебя по суду заставлю брать алименты!!"

В общем, хорошая была семья. Но жили, конечно, тоже скудно, самой дорогой роскошью из продуктов был только индийский чай "со слоном" – мама раздобывала его всеми правдами и неправдами, покупала у спекулянтов или приносила "в заказах" – потому что грузинский пить физически не могла, а чай любила.

В тексте ниже – отличный диагноз. Тем примечательнее, что многие наверняка воспримут описанное как "потерянный рай". "Зато, – скажут, – была уверенность в завтрашнем дне!" Да, без сомнения. И именно она больше всего угнетала.

"Сейчас я опишу типичный воскресный обед моего детства. Вторая половина 70-х-80-е, Москва, образцово благополучная семья. Трудолюбивые, ответственные родители, без вредных привычек, с прекрасной работой («оборонка», инженеры, отец начотдела), зарплатой выше среднего – у мамы 220 рублей, у папы 350. Папа с золотыми руками, починить, отремонтировать, все в дом. Хозяйственные мама и бабушка, напечь, законсервировать, сшить-связать. Мы с братом – беспроблемные отличники, спорт в бесплатной секции, школа рядом. Так вот, семейный обед по выходным, из года в год. Вначале на столе отварная картошка и селедка, с лучком и постным маслом. Аперитив такой. По сезону к картошке домашняя квашеная капуста. Потом тарелка супа – лапши, щей или рассольника, на мясном или костном бульоне. И все. Мясо из супа шло к ужину, в макароны по-флотски, например. Никакого «второго» и прочей буженины. Хлеб нарезался щедро, да.

Понимаете, я люблю селедку с луком, речь не о том. И это был вкусный, горячий, сытный обед. Нищенски сытный – круто посоленный, с дешевыми жирами, добавленным в суп «ради плотности» пшеном. Картошки побольше. И квашеная капуста, фрукт для бедных, чуть не единственный зимний витамин. Чтобы это приготовить, женщины тратили кучу сил, бегали по очередям, часами стояли у плиты над пятилитровыми семейными кастрюлями. Капусту эмалированными ведрами солили. Никогда не жадничали, если перепадал дефицит, старались побаловать детей шоколадной конфеткой, мандаринкой. Я специально начала с того, что наша семья была экономически идеальна, прямо воплощенная советская мечта: из тех, кто непьетнекурит, с образованием, хорошо зарабатывают, по хозяйству молодцы. И все равно – нищие. Уже потом я размышляла – почему средств хватало только на такую жизнь? Квартира (48 кв.м на пятерых) «бесплатная». Ни дачи, ни машины, в нормальный отпуск (чтобы не на костре готовить) родители съездили пару раз. На книжке семьсот рублей. Одеты более чем скромно, самострок-самовяз, особенно детям, да и мама модницей не была. Более подробно я раньше писала, в комментариях ссылки. А дело в том, что у нас была чистейшая, принципиальная жизнь только на зарплату. В том месте и времени это означало натуральную бедность. Кто жил лучше? Те, кто дурил систему. Использовал лакуны, куда она смотрела сквозь пальцы. Даже если не говорить о раскормленном начальстве и прочей «номенклатуре». Врачи принимали за деньги в карман, преподаватели нелегально репетиторствовали, брали взятки при поступлении, распределении любых благ, медсестры бегали с массажами-уколами, а еще ремонты, подпольное маклерство, торговля с участков, даже обычные продавцы («польский гарнитур, двадцать сверху – а я дал двадцать пять»)… И блат, блат, блат. Я ни капли не осуждаю, люди крутились, старались заработать, хоть что-то себе позволить – что может быть нормальнее. Но ведь на государственном уровне это считалось неправильным, «нечестным», не дай бог попасться, социалистический идеал не такой. А какой? – Да вот как наша семья, со своими флотскими макаронами и ложечкой меда детям перед сном. У мамы белая трикотажная водолазка прорвалась под мышками так, что уже не заштопать. Я много лет смотрела, как она надевает сверху плотный сарафан с рукавом, чистенький, залоснившийся от утюга, и идет на работу. В НИИ, разрабатывавший «ядерный щит родины». Отец за этот «ядерный щит» коллективную ленинскую премию получил, а обедал щами с селедкой, жил до пенсии с невыносимой тещей, не мог детей за город на машине прокатить (водить умел) – только вонючим автобусом, метро и электричкой. «Советская мечта» была гораздо лживее американской, даже абсолютно исполнившись, она не давала элементарного достатка. Требовала ради прокорма до стертых рук впахивать во вторую домашнюю смену. Унижала необходимостью «крутиться», соваться к нужным людям. Чтобы зубные протезы поставить, связи до космоса поднимались. Кто что забыл в той стране бесплатной медицины и невыученных уроков, я точно ничего не забыла и не жалею ни о чем".

Понятно, что лучшим возражением на это всё будут известные строчки Бернса в переводе Маршака:

Кто честной бедности своей стыдится и все прочее

Тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее.