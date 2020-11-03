«Мама заставляла каяться в грехах»: Сын Конкина обвинил отца в изменах покойной жене

03.11.2020, 7:53, Разное

Сын актера Владимира Конкина заявил, что его отец изменял покойной матери с Еленой Переслени, когда та еще была жива. При этом свою супругу, чтобы она не могла уличить его в неверности, артист отправил в загородный дом, отметил Ярослав.

По словам сына Конкина, для его мамы «ссылка» оказалась настоящей пыткой. Она даже стала более религиозным человеком. Когда же Алла фактически застала мужа с Переслени, то подвела его к иконам, заставив каяться в грехах, что актер послушно сделал.

Ярослав добавил, что его мама всячески пыталась сблизиться с Еленой Переслени, надеясь, что та в итоге охладеет к ее мужу, но в 2010 году она умерла от рака. Сам Владимир Конкин отрицает все слухи, и обещает в суде поквитаться с теми, кто продолжает их распространять. Его концертный директор Юлия Нитченко ранее объясняла, что с Переслени артиста связывают только профессиональные отношения.