Власти США заявили о готовности к беспорядкам в связи с выборами

03.11.2020, 7:48, Новости дня

Власти США готовы к возможным беспорядкам в связи с выборами в стране, сообщил исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф.

«МВБ наряду с [властями] штатов <…> и другими федеральными партнерами готово пресекать любое насилие, которое может возникнуть. Любой, кто считает выборы предлогом для того, чтобы прибегать к насилию <…>, ошибается. Очень жаль, что компаниям приходится заколачивать досками [окна и двери] и закрывать свои магазины перед днем выборов. МВБ будет работать с нашими партнерами для защиты наших сообществ от любых угроз», – передает ТАСС слова Вулфа.

«В течение последних четырех лет МВБ усердно работало над тем, чтобы эти выборы стали одними из самых защищенных в истории США. Американские избиратели определят [исход] американских выборов, а не наши иностранные противники», – добавил Вулф.

Между тем советник предвыборного штата кандидата на пост президента от Демократической партии Боб Бауэр заявил, что предвыборный штаб Джозефа Байдена на данный момент не видит угрозы масштабных беспорядков во время выборов или после них.

«Ни в Twitter, ни в ходящих в обществе слухах мы не усматриваем указаний на то, что можно ожидать массовых волнений, угроз избирателям или избирательным участкам», – подчеркнул Бауэр.

По мнению советника предвыборного штата Байдена, «все эти разговоры о волнениях в связи с выборами нацелены на то, чтобы понизить явку избирателей в день голосования». «Избиратели должны понимать, что всеми инцидентами такого рода занимаются, и местные правоохранительные органы бдительно следят за ситуацией, – добавил Бауэр. – Но в данный момент мы полагаем, что инциденты такого рода носят спорадический характер».

Напомним, в США готовятся к массовым беспорядкам по поводу проводимых в стране президентских выборов, в Вашингтоне силовые структуры уже направили дополнительные подразделения для охраны федеральных зданий.