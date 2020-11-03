Мнение: Тифозная Вошь Советской Поэзии (Лиля Брик – Муза Маяковского)

03.11.2020, 7:15, Разное

Имя Лили Брик в истории литературы давно и неразрывно связано с именем Маяковского.

Долгое время полагалось ("официально" во всяком случае), что Лиля Уриевна

это такая вся из себя Муза Маяковского, вдохновлявшая Поэта на его поэтические порывы.

Она как бы считалась его неофициальной женой и потому, почему-то, после гибели Маяковского

унаследовала все права на все его литературные произведения.

И до самой своей смерти получала весьма приличную денежку от изданий произведений Маяковского по всему миру.

Впрочем, на ее счет есть очень и очень разные мнения.

От "Злой гений пролетарского поэта" до "тифозная вошь советской поэзии".

"Ведьмы хороши и у Гоголя, но всё-таки нет у него и ни у кого такой отчётливой ведьмы,

как Лиля Брик" (Михаил Пришвин. Из дневника)

Звезда Лили Уриевны Каган (в замужестве Брик) взошла в начале 20-х, когда, по словам Анны Ахматовой,

"Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами"

Курировал этот салон один из многочисленных любовников Лили,

начальник секретного отдела ОГПУ Яков Агранов (Янкель Шевелевич Шмалевич), палач русской интеллигенции,

в августе 1921-го года, как считается, лично расстрелявший поэта Николая Гумилева.



"Кровавый палач ВЧК Яков Агранов, эпилептик с бабьим лицом".

Николай Гумилев в ЧК. Август 1921 года.

Когда, в начале 90-х, на какое-то время немного приоткрылись архивы Лубянки, выяснилось, что и Ося и Лиля тоже были штатным агентами ОГПУ

(номера удостоверений: № 15073 – Лили и № 25541 –Оси),

что, впрочем, уже тогда не составляло особого секрета для толерантной богемной публики.

"Вы думаете, здесь живет Ося Брик?

Исследователь языка?

На самом деле, здесь живет шпик

И следователь ЧК"

написал как-то Сергей Есенин на листочке, который он прикрепил к двери Литературного Салона Бриков.

Что, впрочем, не мешало ему буквально не вылезать из этого ОГПУ-шного гадюшника.

По отзывам некоторых современников Лиля была красива, умна, начитана, дорого и модно одета,

обладала хорошим вкусом и прекрасными манерами.

Ну, не знаю, не знаю… О Вкусах как известно не спорят. Бесполезно, потому что…





И еще эта Светская Львица была любимой моделью многих знаменитых фотографов той эпохи.

Ее снимали Анри Картье-Брессон, Абрам Штеренберг, Валерий Плотников,

Антуан Витез, Франсуа-Мари Банье и Александр Родченко.

Знаменитое фото Александра Родченко к рекламному плакату 23-его года.

Впрочем, у некоторых людей, знавших ее лично, остались от Лили Брик немного другие впечатления.

"На истасканном лице наглые глаза" вспоминала позднее Анна Ахматова

Но основным ее талантом было умение совращать практически любых мужчин, просто, в совершенно невероятном количестве.

Среди ее любовников, кроме Маяковского, было мнжество известных людей

из тогдашней художественно-литературной богемы,

например, писатель и литературовед Юрий Тынянов, художник Фернан Леже, кинорежиссер Юрий Кулешов,

искуствовед Николай Пунин,танцовщик Асаф Мессерер.

А позднее, уже после гибели Маяковского – целая куча высокопоставленных деятелей тогдашней Властной Элиты.

Например, замнаркомфинансов Александр Краснощеков (Абрам Кроснощек),

первый председатель Совнарком Киргизии Юсуп Абдарахманов или комкор Виталий Примаков.

Этот уже "элитный" салон посещали Тухачевский, Уборевич, Якир, Путна,

на которых Лиля с Осей, понятно, регулярно и исправно стучали.

(Вся эта веселая элитная компания, как известно, была расстреляна в 37 году.)

Юсуп Абдрахманов самый, пожалуй, экзотический экземпляр в любовной коллекции Лили Брик

Литературовед и биограф Маяковского Василий Катанян пишет:

"Власть Лили Юрьевны над Маяковским была безмерна всегда, до конца его дней.

Еще в двадцать девятом Маяковский говорил, что

"если бы Лилечка сказала, что зимой босиком с Таганки

надо на цыпочках идти в Большой театр, то, значит, так и надо было делать".

Маяковский очень страдал от измен его Лилечки.

Лилечка же считала, что "страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи".

(За которые ему тогда платили очень хорошие деньги, замечу в скобках).

Есть даже стихотворение Маяковского, как раз на эту тему:

"Не те бляди, кто кайфа ради

Дают и спереди и сзади,

Бог их прости!

А деньги сосущие,

Любовь продающие –

Вот бляди сущие,

Мать их ети!"

Поэт Михаил Кольцов близко знавший всю эту богемную компашку пишет, что

"Брики в течение 20-ти лет были настоящими паразитами, базируя на Маяковском своё материальное и социальное положение".

Все эти годы Маяковский много работал, очень хорошо зарабатывал, чтобы содержать эту Светскую Львицу и ее мужа-Альлфонса.

Вот, например, он даже привез Лиличке из Парижа автомобиль "Рено".

Сама Лиля позднее писала в своих воспоминаниях:

" В ту пору я была единственной жительницей советской столицы, сидевшей за рулем!

Кроме меня управляла автомобилем только жена французского посла".

После встречи с Маяковским Осип тоже стал литератором и даже считался идеологом ЛЕФа – "Левого Фронта Искусств".

Нарком просвещения Луначарский называл Осипа Брика "злым гением Маяковского"

и характеризовал его, как "человека, не имеющего никаких убеждений".

Кто бы, впрочем, сомневался. Достаточно было просто посмотреть на эту рожу этого альфонса.

Лиля же, на правах Музы Маяковского, активно, как сейчас говорят, тусовалось в литературно-киношной среде,

попутно стуча на "творцов" куда следует.

На фото в окружении Лили Брик, кроме Маяковского, легко просматриваются и прочие Гении того интересного времени.

В частности, Борис Пастернак и Сергей Эйзенштейн.

Когда же в конце 20-х обстановка в СССР резко изменилась и Маяковский, как Певец Революции с его "Лениным в башке и наганом в руке"

стал фигурой крайне неудобной, то Его просто, что называется, быстренько "ушли".

И, как показывает история, не без участия все той же сладкой парочки, Лили с Осей.

Даже тогда мало кто поверил в самоубийство Маяковского, а сейчас, когда стали известны,

ранее недоступные для исследователей подробности и документы,

убийство Маяковского ОГПУ-шниками уже мало у кого вызывает сомнение.

На вопрос о причинах гибели Маяковского лучше всех, в свое время, ответила Анна Ахматова

" А не надо было дружить с чекистами!"- сказала Анна Андреевна.

В старости Лиля Брик продолжала свою литературно-чекистскую деятельность.

В ее Литературном Салоне на Кутузовском дружной толпой сновали Знаменитости уже времен Оттепели.

(Чтобы, видимо, припасть к Истокам Советской Культуры.)

Там можно было отведать разной дефицитной еды, а также встретить Юрия Любимова, Льва Копелева, Андрея Вознесенского, Микаэла Таривердиева,

Татьяну Самойлову,Майю Плисецкую, Родиона Щедрина, Сергея Параджанова, Эдуарда Лимонова, Александра Шилова и многих актеров знаменитой Таганки,

которой она покровительствовала, например, Вениамина Смехова и Владимира Высоцкого.

Известна, например, такая история, когда Владимиру Семеновичу долго "тормозили" визу для поездки в Париж,

так Лиля Уриевна просто куда-то кому-то позвонила и ОВИР-овцы тут же сами привезли Высоцкому паспорт уже с французской визой, прямо на дом.





Лиля Брик, Лев Копелев и Элен Проффер в Литсалоне на Кутузовском

И, НАКОНЕЦ, ЗАКОНОМЕРНЫЙ ФИНАЛ

4 августа 1978 года на даче в Переделкино, в возрасте 87-лет, после того, как ее немощную и больную,

лежащую с переломом шейки бедра, бросил очередной любовник,

Лиля Брик покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворного.

Согласно завещанию её пепел был развеян в поле под Звенигородом.

"Обязательно найдутся желающие меня и после смерти обидеть, осквернить мою могилу"- написала она в своем завещании.

Видимо, цену самой себе она знала очень хорошо.

Исследователи считают, что на ее совести, кроме Маяковского,

десятки, если не сотни людей, погибших по ее доносам.