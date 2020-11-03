“Кельтские” мечи или ракеты на эфиопских стелах Тийа

03.11.2020, 18:21, Разное

Несколько десятков стел с захоронениями, которые датируются археологами XII веком нашей эры. Подобных стел в регионе известно порядка трех с половиной сотен штук.

Довольно широкое распространение получила информация, что на стелах в Тийе нанесены надписи, которые до сих пор никто не может расшифровать. В реальности – там не надписи, а рисунки с весьма и весьма ограниченной тематикой.

Если не считать нескольких штук с явно антропоморфными мотивами, основная масса стел ограничивается использованием всего 5-6 символов, из которых наиболее примечателен стреловидный элемент.

Этот элемент можно считать изображением меча. Но подобные мечи были у кельтов. И тогда встает вопрос: каким образом кельтский меч оказался за многие тысячи километров на камнях в Тийе?..

Можно, следуя Дэникену, считать это изображением ракеты или даже шатла. Тогда не ясно, почему не изображено что-либо “посовременней” типа летающей тарелки?..

А Дмитрий Огай отметил сходство набора символов с… погонами представителей местных силовых структур. Тогда это может быть не просто кладбище, а место захоронения, скажем, наиболее выдающихся военноначальников.

Ну, и не более того…