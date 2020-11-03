 

Роман Жуков обвинил сожителя бывшей жены в избиении детей

03.11.2020, 6:23, Разное

Российский певец и бывший участник группы «Мираж» Роман Жуков обвинил ее сожителя в том, что тот поднимает руку на его детей. Теперь он намерен лишить экс-супругу родительских прав, чтобы забрать сыновей к себе.
По словам Романа Жукова, о том, что Владислав поднимает руку не только на Елену, но и детей, рассказал ему старший сын Никита. Из-за этого музыкант рассвирепел и пригласил всех участников конфликта в программу «На самом деле», также он написал заявление в полицию с целью засудить виновную сторону.

Однако в студии бывшая супруга Романа Жукова начала отрицать все обвинения. Владислава она назвала «хорошим приятелем», а не сожителем. Кроме того, вероятного виновника проверили на полиграфе, который подтвердил, что Владислав, говоря отрицательно на вопрос о насилии, не врал. Елена полагает, что ее бывший муж просто выдумал всю историю, чтобы натравить на нее собственных детей.



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