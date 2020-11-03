 

Дочь Ирины Цывиной смерть матери назвала убийством

03.11.2020, 6:13, Разное

Зиновья Пусеп заявила, что ее мама Ирина Цывина могла умереть не по естественным причинам, а в результате убийства. Дочь покойной звезды сериала «Кадетство» даже обратилась в прокуратуру, чтобы было проведено расследование в отношении гибели актрисы.
Ирины Цывиной не стало весной 2019 года. Официальной причиной смерти была названа кардиомиопатия, но Зиновья Пусеп так не считает. Она жалуется, что не может вывести на диалог приемного сына мамы Евгения Благонравова, который прибрал к себе все имущество, но в причастности к гибели все же его не обвиняет. Она лишь отмечает, что тот не любит говорить о смерти матери.

В программе «Пусть говорят» Евгений Благонравов рассказывал, что смерть Ирины Цывиной он переживал очень тяжело. Из-за стресса ему не удавалось поесть или выпить воды, в итоге он похудел на 8 килограммов. Сейчас ему приходится ежемесячно платить за имущество мамы. Зиновья Пусеп и ее отец Георгий в этом ему не помогают, но при этом считают, что имеют право на имущество Ирины Цывиной.



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