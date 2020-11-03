Тимошенко заявила о начале «настоящего террора» на Украине

03.11.2020, 6:48, Новости дня

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КС) в стране начался «настоящий террор».

По словам Тимошенко, в очередной «войне за распределение полномочий и ресурсов» украинские власти забыли о главной беде – эпидемии COVID-19. «(…) Вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более «насущном» вопросе – он пытается подчинить себе последний еще независимый государственный институт», – написала Тимошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Лидер украинской партии «Батькивщина» заявила, что после того, как Конституционный суд начал рассмотрение вопроса о продаже украинских земель, «на него обрушилось все криминальное лобби, и начался настоящий террор». Тимошенко выступила с призывом вывести Конституционный суд из-под «террора» исполнительной власти. «Давайте защищать страну и ее граждан, а не уничтожать остатки ее государственности!» – сообщила политик.

Ранее Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины, допустив возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом. После этого парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинила Зеленского в попытке узурпации власти на Украине.

Напомним, в прошлую пятницу Зеленский предложил Раде прекратить полномочия всех судей Конституционного суда (КС) Украины. В ответ глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Зеленский в свою очередь заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада». По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.