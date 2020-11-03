В результате стрельбы в центре Вены погибли семь человек

03.11.2020, 6:28, Новости дня

Число погибших в результате стрельбы в центре Вены могло достигнуть семи человек, сообщил австрийский телеканал ОЕ24.

«Полиция не исключает, что в результате стрельбы есть семь погибших», – приводит сообщение телеканала ТАСС. По его данным, стрельбу могли открыть несколько человек.

«В районе центра произошла стрельба, пострадали люди. Избегайте общественных мест и транспорта. Не распространяйте видео и фото», – говорится в заявлении австрийской полиции.

Министерство внутренних дел Австрии не исключило версию теракта или беспорядочной стрельбы рядом с синагогой в Вене, сообщило Австрийское агентство печати. По предварительным данным, один из нападавших ликвидирован, второй находится в бегах.

На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы спецслужб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.

Ранее австрийские СМИ сообщили о вооруженном нападении на синагогу в центре Вены.