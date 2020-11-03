Зеленский допустил возможность роспуска Рады

03.11.2020, 6:28, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность принятия решения о роспуске Верховной рады.

«Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и если я увижу, что в Раде и в «Слуге народа» в первую очередь, депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества, <…> полный разнос, я допускаю в том числе и тот вариант, который вы озвучили о досрочном прекращении полномочий парламента», – сказал Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, уточнив, что этот вопрос может быть рассмотрен, если Рада не найдет решения для урегулирования конфликта вокруг спорного решения Конституционного суда (КС) Украины, передает ТАСС.

В ходе выступления на заседании фракции «Слуги народа» в понедельник Зеленский призвал депутатов поддержать его законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. «Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда», – процитировала Зеленского пресс-служба офиса президента Украины.

Зеленский выступил с утверждением, что «если не восстановить доверие общества к Конституционному суду, то «Украина потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь». «Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров», – сообщил политик.

Напомним, в прошлую пятницу Зеленский предложил Раде прекратить полномочия всех судей Конституционного суда (КС) Украины. В ответ глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Зеленский в свою очередь заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада». По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.