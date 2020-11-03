Увеличилось число жертв терактов в Вене

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03.11.2020, 6:25, Новости дня

Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил об увеличении числа жертв стрельбы в центре столицы Австрии среди мирных граждан.

«После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения», – приводит ТАСС заявление мэра в эфире телеканала ORF-2. Ранее в полиции сообщали об одном погибшем мужчине и нескольких тяжело пострадавших, в том числе полицейском.

Во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, Австрия подверглась «явной террористической атаке», призвав граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу.

Телеканал OE24 сообщал о захвате заложников в японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе, однако представитель заведения опроверг эти данные. Позже издание Kurier сообщило, что заложников захватили в отеле Hilton в центре Вены.

По данным мэра Вены Михаэля Людвига, в результате нападения пострадали 15 человек. Австрийский телеканал OE24 сообщал о задержании четырех террористов в одинаковых белых брюках на центральной площади Грабен, однако глава МВД Австрии не подтвердил информацию о задержании подозреваемых.



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