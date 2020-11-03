Личное: “Возможно, она хищник”

03.11.2020, 6:20, Разное

Столько презрения и брезгливой жалости получила Диана в чате на тесте и в комментариях сегодня.

Красивая богатая женщина, вокруг которой наверняка много мужчин, желающих на ней жениться, и к которой просится назад изменивший муж.

Могучие Победительницы-мстительницы очень осудили Диану за слив и отсутствие самоуважения. Хотя вроде согласны, что КСЖ не врет про любовь к дочкам и про то, что с Алисой все кончено. Но гнев за то, что Диана простила предателя и изменника, а не послала его подальше как просила Нино, очень велик. Каждая в своем представлении – вот такая вот воинственная и независимая Нино, не меньше.

Ну девчонки.

Как же тяжело жить с таким ЗВ и БП как у вас. Вы себя не знаете, не чувствуете, только воображаете кем-то очень сильным.

И поэтому оказываетесь очень уязвимыми, совершенно не защищенными.

Вот смотрите в этом письме на такую как у вас плохую рефлексию.

lemon4ela

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 33 года. Живу 5 лет с мужчиной.

За эти годы мы прошли вместе многие испытания – я открывала свой бизнес (во многом благодаря тому, что он поверил в меня), полгода я жила за его счёт, так как бизнес не приносил доход. Никогда не слышала от него упреков или осуждений и чувствовала рядом сильное надежное плечо.

(Представляет все так, что очень любящий мужчина подставил ей бескорыстно щедрое плечо)

В настоящий момент я зарабатываю больше: бизнес пошёл в гору; параллельно я развивалась в своей основной профессии.

За эти годы мы пережили с ним несколько тяжелых операций. У него инвалидность (хроническое наследственное заболевание) и несколько лет подряд его оперировали в другом городе, я старалась быть для него поддержкой и помощью.

(Тут понятно, что она и сама подставляла плечо, как минимум симметрично, но не исключено, что во много раз больше вкладывалась)

Мне казалось, что вот то, что мне нужно – хорошие надежные отношения в балансе, где люди уважают друг друга и помогают во всем.

Он сделал мне предложение. Я согласилась, но замуж никогда не хотела. Поэтому откладываю момент свадьбы как могу, находя разные причины. Часики мои тоже не тикают, как бы я не прислушивалась. Я узнала и свой овариальный резерв и подготовила план Б с суррогатным материнством. Но я не слышу этого в себе.

(Вроде она медик, но пишет ерунду какую-то про суррогатное материнство. Будто это так просто все. Мотивации стать матерью и денег, и усилий, и времени нужно для такого плана Б во много раз больше, чем для традиционного. Мужчина сам скорее всего не хочет с ней детей или не может иметь. И на свадьбе явно не настаивает, если вообще вспоминает. А она не слышит своих часиков, потому что в ушах набит ЗВ. Хотя все равно слышит, иначе бы не думала про овариальный резерв)

Есть в моем прошлом одна история, которая никогда меня не отпускала. Это случилось 8 лет назад, когда у меня был болезненный полуроман-слив с женщиной. Слилась сама, сливала финансы, брала кредиты. Возможно, она хищник(более вероятно – я дура). Множество крючков она оставила во мне и даже спустя годы видя фейерверк, я вспоминала ее фразу «всегда, когда будешь их видеть – ты будешь помнить меня» и ещё десятки таких же.

(Хищниц, которые несут такую чушь, не бывает)

Раньше я думала, что спасалась от неё бегством в другой город. Сейчас понимаю, что достигнув дна и пробив его, гордый рапан бежал Волосы назад, а его никто и не держал, да и бежать неоткуда было.

Недавно она снова появилась в моей жизни, добавилась в друзья и написала «твоё сердце занято навсегда?».

Я проигнорировала вопрос. Но слово за слово. Мы снова начали общаться. И когда я вернулась в свой родной город – начали встречаться, пить кофе. Она все такая же харизматичная, остроумная, спортивная. Я понимала, что меня ждёт или слив или новые раны, которые я также побегу Волосы назад зализывать домой и пообещала себе, что романа не будет.

Себе я объяснила это тем, что я просто хочу снова ее пусть ненадолго, но увидеть.

В этот раз я увидела не хищника, а маленькую хрупкую женщину (колпачок?). У неё были проблемы со здоровьем по моей специальности, сейчас она у меня на лечении и я объясняю себе, что хотя бы не зря произошла снова эта встреча.

(Образ девушки допридуман и сильно романтизирован. Но в любом случае девушке и не нужен роман, ей нужно лечение. Скорее всего как и тому мужчине. Диану осуждаете, девушки, поэтому не можете отрефлексировать, как становитесь лошадьми в короне. Кто четко объяснит связь между тем и другим?)

Со мной она очень аккуратно и по-новому выстраивала отношения, не жалея тепла и страсти, как она умеет. Но я понимала, что меня она не полюбила тогда, не полюбит и сейчас. Вокруг неё множество женщин было и есть. В основном женщины с семьями и детьми. Она в длительных отношениях с замужней женщиной и как она говорит: «это ее фундамент».

(Не жалеет страсти, но заявляет о множестве женщин и о своих отношениях с другой, которые прочны и неизменны как ее фундамент)

Мне она рассказывала, что хочет родить сына или чтобы я родила дочь ей. Сложила в шкатулку к фейерверкам. Стыдно признаваться, но подумала – если бы она родила, я сделала бы все, что могу и была бы самой счастливой, обожая ее ребёнка.

(Часики автора не тикают, оно и видно. Взрываться уже начинают. Чем больше вы себе врете, тем больше едет ваша крыша, друзья)

Но вот пришло время возвращаться. Дома меня ждёт мужчина, верящий мне.

Здесь… женщина, которая меня не полюбит. Но которой нужна моя помощь. С надетыми на неё колпачками, да.

Но все равно я вижу болеющую маленькую женщину, которая мне очень дорога. Для себя я решила, что я конечно же буду помогать ей по здоровью и сделаю с ней совместный проект, где она сможет нормально заработать, чтобы ей не приходилось по здоровью столько работать физически, как она работает сейчас.

Я знаю, что выбора здесь нет и быть не может. Я пытаюсь сохранить устойчивость, никуда не бежать, стоять ровно на ногах. Мне очень помогает работа и впереди у меня будет ее сполна, это должно меня на время спасти. Но мне кажется, что я себя обманываю.

Эволюция, подскажите какие пути у меня есть. Как сохранить устойчивость?

Я понимаю, что на мне корона спасателя. Но я не могу не помочь ей.

Как мне выстраивать отношения, чтобы меня не снесло ее волной страсти и не слиться в очередной раз, предавая своего мужчину, да и себя…

(Она воображает себе волну ее страсти и любовь своего мужчины, между которыми она мечется. А в реальности ни того, ни другого. Только часики над головой, от которых хочется бежать)