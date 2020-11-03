Мнение: Новости дня-2 ноября. Убийство в Волгограде, “культура Колумбайна” в шко…

03.11.2020, 6:00, Разное

1:00 – Убийство в Волгограде. Обстоятельства – ссора в чате, два брата-армянина против отца-героя. Недовольство жителей, армянская община на стороне справедливости, война в Карабахе и убийство в Волгограде – как некстати для Армении.

17:40 – советы психолога, как избегать участи волгоградского родителя при общении в интернете. “Ложное чувство неуязвимости”.

23:20 – глава российских чекистов Патрушев объявил о борьбе с “культурой Колумбайна”. Как соотносятся “культура Колумбайна” и “культура АУЕ”.

34:00 – наступление ковидокарантинов по всей Европе. Когда, наконец, закончится эта напасть? Или это теперь навсегда?

50:20 – рекордное падение рубля в понедельник. Как к этому относиться и каковы реальные причины.

За минувшие три дня (включая выходные) произошло множество страшных и важных событий, однако из наиболее вопиющих – зверское убийство одинокого отца в Волгограде, потрясающее как своей жестокостью и бессмысленностью, так и невероятной демонстративностью (его убили средь бела дня, в людном месте, под камеры). Особый цинизм в том, что “мстили за сестру” два брата-армянина, в то время как Армения, попавшая в отчаянное положение на карабахском фронте, отчаянно взывает к “братским чувствам русского народа”.

Глава Совбеза Патрушев сегодня выпустил доклад, в котором утверждает, что в российских школах процветает “культура Колумбайна”, и намерен добиваться того, чтобы ее “выжигали каленым железом”. Комментируем его слова и порассуждаем о том, какие же на самом деле культуры процветают нынче в школах и почему разгадка кроется в самом названии АУЕ.

Несколько слов о падении рубля (самой маленький курс рубля к евро за последние 6 лет) и чем оно на самом деле продиктовано – и переходим к вопросам “корона-карантинов”, практически парализовавших Европу в эти дни. Италия, Франция, Британия, Чехия, Германия – все как будто соревнуются, кто объявит наиболее драконовские меры. Объясним, почему “меры” принимать уже поздно, а надо наконец расслабиться и получать удовольствие (у кого, конечно, хватит дыхания).

А вот про выборы в США поговорить уже не хватило терпения – переносим на завтра.