Мнение: Триумфальное возвращение MAS

03.11.2020, 5:55, Разное

Александр Харламенко подробно о том, почему проиграла фашистская хунта в Боливии и как потерявшим власть боливийским социалистам спустя год борьбы удалось триумфально вернуться к власти

18 октября 2020 г. в Боливии состоялись выборы президента страны, а так же выборы в сенат и палату депутатов.

Выборы завершились триумфальной победой партии "Движение к социализму" (MAS), возглавляемой свергнутым в результате прошлогоднего военного переворота Эво Моралесом.

За Луиса Арсе, министра экономики в правительстве Моралеса, и избиравшийся на должность вице-президента страны Давида Чокеуанка, возглавлявшего МИД, проголосовали 55,1% избирателей.

Рукоплещем триумфальному возвращению MAS и анализируем подробности и причины произошедшего с А.В. Харламенко в новом Международном обзоре Рабочего университета

В данной части Обзора мы постарались задать и разобрать вопросы и опасения, наиболее часто звучащие в сетях, в связи с успешными для боливийских левых выборами, но правительством без Эво Моралеса:

– возможен ли в Боливии эквадорский сценарий;

– с какими трудностями столкнется правительство MAS, после года разгула реакции в Боливии;

– можно ли ожидать от народного правительства решительных преобразований в экономике и обществе, и от чего будет зависеть степень радикализации.

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Плюс о том, как немцы попали на деньги, поддержав путчистов.

Арсе уже заявил, что конечно Боливия готова продолжать совместный проект с Германией по разработке литиевых месторождений, но теперь Германии придется больше заплатить, если она хочет остаться в проекта, так как есть и другие кампании.

«Правильное решение военных»

Немецкое правительство вместе с оппозиционными группами также встало на сторону путчистов Боливии. Сразу после свержения Моралеса официальный представитель правительства Штеффен Зайберт заявил, что это «важный шаг в направлении мирного решения». Омид Нурипур, официальный представитель фракции зеленых в парламенте по вопросам внешней политики, заявил, что «военные приняли правильное решение и встали на сторону демонстрантов». На вопрос левых фракций парламента, признает ли правительство действующего руководителя путча в Ла-Пасе, Жанин Аньес, «в качестве законного временного президента Боливии», правительство ответило в январе 2020 года, что оно «приветствует тот факт, что вакуум власти» в этой стране «был ликвидирован путем назначения Жанин Аньес на пост временного президента". На эту точку зрения не повлиял тот факт, что полиция и военные применяли грубую силу против сторонников Моралеса и что на демонстрациях в населенных пунктах Сакаба (Кочабамба) и Сенката (Эль-Альто) не менее 19 людей были убиты силами репрессий. В августе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что она «глубоко обеспокоена» тем, что дела до сих пор не раскрыты и что силы репрессивного аппарата остаются безнаказанными при Аньес. Берлин, который использует любую возможность, чтобы выдать себя за авангард борьбы за права человека в любой точке мира, молчит.

Перед возобновлением

После убедительной победы на президентских выборах в Боливии Луиса Арсе, кандидата от партии Movimiento al Socialismo (MAS) Моралеса, 18 октября немецкие СМИ снова увидели возможность получить прямой доступ к литию Боливии. (Арсе уже выиграл в первом туре голосования с 55,1%, намного опередив своего главного соперника Карлоса Месу с 28,8%.) Министерство экономики Германии, а также Министерство иностранных дел поддержали «на рабочем уровне» сырьевой проект ACI Systems, который в прошлом году был подтвержден правительством Германии. Еще до своей победы на выборах Арсе дал понять, что хотел бы возобновить проект с немецкой компанией, если это возможно. Теперь он объявил, что «местные организации» в департаменте Потоси хотят «большей доли" и более короткого срока контракта.

«Если немецкая компания приспособится к этим условиям, мы сможем продолжить сотрудничество». Однако, если ACI Systems откажется от них, «есть другие партнеры, с которыми мы можем продолжить переработку лития». Производство лития в Боливии «не зависит от одной компании».

https://www.pressenza.com/2020/11/lithium-and-the-putsch/ – цинк

Так что немцам придется заплатить за свое лицемерие.

А вот получит ли доступ к боливийскому литию Илон Маск, это далеко не факт.