50% проголосовавших в проекте Шустера “Электронная демократия” считают, что президент и Рада имеют право уволить судей КСУ в случае злоупотреблений

03.11.2020, 5:45, Новости дня

50% проголосовавших в проекте “Электронная демократия” считают, что Верховная Рада и президент Владимир Зеленский имеют право вопреки Конституции уволить судей Конституционного Суда, которые злоупотребляют своими правами в личных интересах. Об этом сообщается на странице “Шустер online” в Facebook.

Вопрос был задан министром юстиции Украины Денисом Малюськой 30 октября в студии “Свободы слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

19% ответивших уверены, что Рада и президент не имеют такого права, еще 31% ответили, что надо доказать злоупотребления со стороны судей.

“Господин президент, во время своих выступлений вы вспоминаете противников Революции достоинства, олигархическую фронду, руку Москвы. Результаты нашего опроса показывают: людям нужны конкретные имена и конкретные доказательства. И тогда они будут на вашей стороне”, – сказал автор проекта “Электронная демократия”, телеведущий Савик Шустер.

В пресс-службе отметили, что с 31 октября по 2 ноября на вопрос ответило 16 188 участников проекта.

https://www.facebook.com/shusteronline/posts/10157779718291009

“Электронная демократия” – независимый проект по изучению общественного мнения, который работает на технологической онлайн-платформе социологических исследований Liberty Report. Участие анонимное, возможна верификация в приложении государственных услуг “Дія”.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот ж день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией “Слуга народа” президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.